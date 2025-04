Siilidele on lehehunnikud aias päevaseks peidupaigaks

Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand rääkis "Terevisioonis", et aiatöid tehes tasub olla tähelepanelik, et talveunest ärganud siilidele mitte kahju teha. Siniranna sõnul on siilid öise eluviisiga, kes päeval otsivad endale peidupaiga lehehunnikus või poevad suisa lehekotti.

"Siilid juba ärkasid, kui olid soojad ilmad ja nad lähevad tagasi magama, kui tulevad uuesti külmemad ilmad, aga ärkamine on keeruline just väikestele ja madalama kaalulistele siilidele, kes vajavad rohkem toitaineid," selgitas Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand.

Kui siil on ärganud ning oma talvepesast kaugemale läinud või on pesa märjaks saanud, siis otsib siil endale uue pesa. "Kokku kogutud aiajäätmed, mis on pandud kottidesse, siilid armastavad kottidesse pugeda, kraabivad augu sisse, sest kotis on hea soe. Samuti kõik lehehunnikud või kompostikasti ääred, kuhu on pandud aiajäätmeid ja siilid lähevad sinna alla."

Kevadel on siilid väga kerged, mistõttu ei pruugi ilma süvenemata aru saagi, kui tõstad siili rehaga riisudes lõkkesse. "Samuti on lehehunnikuid kotti tõstes siilikene lehtede vahel välja pudenenud."

Sinirand soovitas lehehunniku rehaga natuke lahti tõmmata, enne kui lehed kotti panna, veendumaks et siili seal sees ei oleks. "Kõik sellised hunnikud aias on siili päevased peidukohad."

Kui inimene pole oma aias siili näinud ei pruugi tähendada, et aias siile üldse ei ole, sest siilid on öise eluviisiga ja ilmuvad välja alles õhtul kella üheteistkümne paiku. "Ka teised väikesed loomad võivad lehehunnikus peidus olla, konnad, roomajad. Varem valmiskogutud hunnikud, mida soovitakse lõkkesse visata, on siilide jaoks ikkagi tõsine risk praegu ja ka suvel, kui nad hakkavad oma poegi kasvatama," tõi Sinirand välja.