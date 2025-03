Saatesari "Tippvormi(s)" aitab kolme kuuga hea füüsilise vormi saavutada

"Me anname inimestele võimaluse oma vormi parandada. Fookuses on noored, kes peaksid minema ajateenistusse ja reservväelased, kes ootavad Kevadtormi või mõne eriõppe kogunemise kutset," ütles sügisel eetrisse jõudva saatesarja "Tippvormi(s)" saatejuht Kaidor Kahar. "See ei ole väga raske väljakutse, mida me inimestele pakume. Et nad teeksid ära selle katse, mida rahvasuus nimetatakse NATO-testiks."

"Praegu me tõesti näeme seda, et kehaliste võimete kontrolltesti suudab positiivsele tulemusele ära teha ainult 30 protsenti ajateenistusse tulevatest meestest ja naistest," ütles mereväe spordiinstruktor Eneli Kutter.

"Väga palju on tööd, mida me saaksime enne ära teha, et nad tunneksid ennast paremini. Loodan, et me saame läbi nende inimeste, kes saatesse tulevad, näidata kõigile reservväelastele, kes peavad oma töö ja pereelu vahel laveerides mõtlema selle peale, kuidas nad nüüd veel leiaksid aega ennast sellisesse vormi viia, et nad tunneksid end hästi kaitsetegevustes, mida nad peavad õppekogunemistel ja ükskõik miks olukorras tegema," sõnas Kutter.

Kahari sõnul on see programm tehtav ning kolme kuuga suudetakse ennast heasse vormi viia, kui inimene ei ole ennast väga käest ära lasknud.

Kutteri sõnul on 35 –40-aastased reservväelased küllaltki heas seisus, sest kui nemad veel koolis käisid, oli kehalise kasvatuse tundidel teistsugune väärtus.

"Saade jõuab eetrisse sügishooajal, aga me kavatseme hoida seda teemat kogu aeg pildil. Kandideerige saatesse, meil on pööraselt head eksperdid, kes aitavad seda teha, meil on äpp Spordivägi, mille saab igaüks kohe kasutusele võtta," motiveeris Kahar. "See on lugu eesti poistest ja tüdrukutest, meestest ja naistest, kes näitavad, et on võimalik enda füüsiline võimekus viia uuele tasemele," lisas Kahar.

"Tahame saatega näidata, et on võimalik lühikese ajaga, lihtsalt oma aega efektiivselt kasutades ennast palju paremasse vormi viia," lisas Kutter.

