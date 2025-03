Bariton Lauri Vasar: kõige hullem hooaeg oli siis, kui mul oli kümme peaosa

Vabakutseline ooperilaulja Lauri Vasar rääkis "Ringvaates", et talle meeldib olla iseenda peremees, kuigi on olnud hooaeg, mil ta mängis kümmet peaosa erinevates ooperimajades. Kuueaastase poisina Eesti rahva mällu sööbinud laulu "Kui on meri hülgehall" sisse laulnud Vasara sõnul on see siiani tema lemmiklaul.

"Mulle meeldib olla iseenda peremees. Saan vastu võtta lepinguid, mis mulle tõeliselt sobivad. Saan tihti kaasa rääkida selles, et mul oleks erinevate lavastuste vahepeal piisavalt aega, et organism taastuks, et ma suudaksin end järgmiseks rolliks ette valmistada," ütles bariton Lauri Vasar, kes on vabakutseline ooperilaulja, keda kutsutakse erinevatesse rollidesse.

Vasaral on olnud hooaegu, kus ta on mänginud ühe rolli teise järel. "Kõige hullem hooaeg oli, kus mul oli kümme peaosa erinevates ooperimajades."

Vasar laulab palju Zürichis, Pariisis, San Franciscos, Londonis ja mujal. "Järgmisel aastal tuleb uus ooperimaja minu ellu, Varssavi rahvusooper," tõi Vasar välja.

Lauri Vasara isa Harri Vasar oli tuntud operetinäitleja, tema ema oli Estonia teatris 50 aastat pianist.

Vasaral tuleb Estonia kontserdisaalis soolokontsert, kus ta laulab kammerrepertuaari. "Kava sai valitud südame järgi, see on muusika, mis mind kõnetab."

Lemmik muusikapalad, mida Vasar kunagi ei unusta, on Wolframi aaria Wagneri ooperist "Tannhäuser" ja legendaarne filmilaul "Kui on meri hülgehall", mille Vasar väikese poisina sisse laulis. "Ma olin kuueaastane poiss, kui ma selle sisse laulsin ja filmis lehmasid karjatades kaasa lõin. See on jäänud minu talla alla nagu näts," muheles Vasar.