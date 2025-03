Uue teatri loonud Ivo Uukkivi: Eestis on liiga vähe teatreid

"Ringvaatele" antud intervjuus selgitasid mehed, et tõuke enda teatri tegemiseks andis soov tuua lavale Jaapani näitekirjaniku Kōki Mitani komöödia "Naeru akadeemia".

"Põhjus peitub selles, et me tahtsime nii hirmsasti seda näidendit teha," selgitas Viiding, kust sündis idee uus teater teha. "Jõudsime selle tekstini juba kaks aastat tagasi. Siis lugesime ja otsisime võimalust, et seda teha. Ühel hetkel see aken avanes ja tahtmine oli tõesti nii suur, et saanud tegemata jätta. Sellepärast sai ka teater loodud, et oleks mingisugune juriidiline keha, mille alt see välja tuua."

Akadeemilise Teatri kõrval töötab Uukkivi Eesti Draamateatris ja Viiding Tallinna Linnateatris, Martin Kõiv on vabakutseline näitleja. Seda, et Eestis on liiga palju teatreid, näitlejad ei arva. "Draamateatris on ju kõik piletid välja müüdud. See näitab, et teatreid on liiga vähe. Inimesed ei mahu ära," muigas Uukkivi.

Uus teater meestele suur kasumiprojekt ei ole. "Kas sellest saab midagi veel paremat olla, kui midagi väga tahetakse teha, siis tehakse? Maksku, mis maksab, meil oli vaja see lugu endast välja saada," lausus Viiding.

Seda, kas Akadeemiline Teater piirdub vaid ühe lavastusega, näitab aeg. "Uus tuleb siis, kui ta tuleb. Mingit survet ei ole, teen siis, kui tahan," sõnas Uukkivi. "Häid mõtteid on ikka kuskil," lisas Kõiv.