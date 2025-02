Vabariigi aastapäeva peolauale: ingverinätakas, banaan peekonis ja lameleib

"Vabariigi aastapäeva pidulaud seostub mul alati kala, muna ja hapukurgiga," ütles kokaraamatute autor Ardi Ravalepik. "Aga üritan täna pakkuda ka midagi uut."

Ravalepik alustas tervitusnapsist, mis on ilma alkoholita, aga siiski väga kange. "Minu külaliste absoluutne lemmik, kus on kolm asja. Ingver, sidrun ja mesi. Oma raamatus olen ma seda nimetanud ingverinätakaks. Veega saab seda timmida, kui kanget või lahjat tahad. Tahkemal kujul võib selle mikserdatud segu ka lusikale tõsta, sutsu mett peale valada ja siis saab seda lusikaga süüa. Siis ta ei ole nii šokeeriv," juhendas Ravalepik.

Järgmiseks suupisteks pakkus ta banaani peekonis. "Toorsuitsupeekon, mis on õhem ja praktiliselt kleepub banaani külge. Maitsestamiseks paneksin juurde tilgakese mett ja sarapuupähkli tükikesi. See on ühe-kahe ampsu suupiste. Värskelt ahjust tulnuna väga hea," tõdes Ravalepik.

Pidupäevaks sobiva lameleiva küpsetas Ravalepik riivitud lillkapsast ja riivitud kartulist, mis on omavahel ära segatud, juurde on lisatud natuke riivjuustu, muna, mädarõigast ja sinepit. "Siis läheb ahju ja välja tuleb lameleib, millest lõikan väikesed ruudud, kuhu peale panen trühvlimajoneesi, tükikese lõhet ja kõige peale praetud vutimuna."

Lihtsalt valmiva suupiste saab ka hapukoorest, heeringast, hapukurgist ja munast.

"Lusika peale valan törtsu hapukoort. Väikse tüki heeringat ja hapukurki laon üksteise otsa, kõige peale panen keedumuna, võileivatikuga kinni, tõstan selle hapukoore peale ja ongi valmis," ütles Ravalepik.