Getter Jaani: olin oma mõtetega kimpus

"Kontserte olen ma ikka andnud, uue loo "Vajan hingata" välja tulemisega läks seetõttu kaua aega, et otsisime, mis võiks olla see uus mõnus hingamine. Valikuid oli palju, mille seast valida just see esimene, millega tulla üle pika aja taas välja," ütles Getter Jaani, kes polnud viis aastat uut muusikat loonud.

32-aastane Jaani osales 16-aastasena TV3 saates "Eesti otsib superstaari" ning on tänaseks täpselt pool oma elu avalikkuse tähelepanu all olnud. "Ma olen oma fännidega koos kasvanud, mis on ülilahe, aga ma usaldan nüüd ennast ja oma valikuid rohkem ja tean, mida ma soovin, " tõdes Jaani.

"Väga palju kahtlesin endas. Tagasi tulla ei olnud üldse lihtne. Olin pikalt tütrega kodune, kuigi ma kontserte ikka andsin. Ma muudkui mõtlesin, mis võiks olla see midagi uut ja huvitavat, millega lavale tulla. Mõnel hetkel ma olin natuke seal väga allpool, tõesti oli raske oma mõtetega kimpus olla," ütles Jaani, kes on tohutult tänulik oma perele ja sõpradele, kellega ta on saanud kõiki oma emotsioone ja tundeid jagada. "Nemad on väga palju mind suunanud ja julgust ja jõudu juurde andnud."

Uus lugu "Vajan hingata" on Jaani jaoks väga oluline, sest ta on nüüd ka ise laulukirjutajate seas. "Tantsimine ja laulmine koos on miski, mida ma üle kõige armastan laval teha. Mõtlesin, et las ma panengi siis iga loo sisse ka tantsu," sõnas Jaani. "Võhmale aitab väga palju kaasa taipoksi trenn, kus ma käin koos oma elukaaslasega."