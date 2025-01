Matvere: mida pingestatum ühiskondlik olukord, seda pöörasemad on peod

Marko Matvere rääkis Vikerraadios, et mida pingestatum on ühiskondlik olukord, seda pöörasemad on eestlaste peod. Groteskse vaate inimkonnale pakub ka Väikeste Lõõtspillide Ühingu värskeim album, mis on sündinud publiku aastatepikkuse jälgimise tulemusena.

"See on sõnalis-muusikaline põimik, muusika peale loetud tekst, mis peaks väljendama seda muljet, mis Väikeste Lõõtspillide Ühing 35 aastat erinevates paikades esinedes inimesi vaadates on minus süvendanud," selgitas Marko Matvere, iseloomustades VLÜ uusimat albumit "Kõrge mere pääl".

Kui bänd on laval, siis Matvere enda sõnul mängib pilli ja laulab, aga paratamatult jälgib ka publikut. "Üldiselt on publik Eesti keskmine, aga sinna juurde tuleb palju erandeid. Mida keerulisem ja pingestatum on ühiskondlik situatsioon, seda pöörasemad on eestlaste peod," tõi Matvere välja.

VLÜ alustas 1989. aastal, mis oli Matvere sõnul väga närune aeg ning laiema tuntuse saavutas aastal 1995, mis oli samuti kaunis vilets aeg. "Kui me siis kuskil esinesime, nägime selliseid inimolendeid, keda ma ilma muusik olemata mitte elu seeski ei näeks ega kuuleks," lisas Matvere. "See on groteskne vaade inimkonnale või publikule."

Matvere sõnul ei ole talle ansamblimängu puhul esmatähtis ei vahvad seiklused, lava peal olemine ega ka inimeste tähelepanu, vaid ikkagi just muusika. "Ma olen konkreetsest muusikast sisse võetud. Kui ma selle muusika käima saan, kõik on hääles, heas vormis ja heas tujus, siis need on minu isiklikud õnnehetked," jagas Matvere.

Muusik tõi välja, et meil on kirjandusmuuseumis väga võimas fonoteek, kust repertuaari lugusid leida. "Rahvamuusika on juba kord selline asi, mida ei saa ülemäära ära lihvida. Kui teed väga perfektseks ja steriilseks, ei paku see enam lihtsatele kuulajatele rõõmu ja lusti," tõdes Matvere.

Huvi mere vastu tuleb ilmselt lapsepõlvest. "Minu esivanemad on kõik lihtsad talupojad ja enamasti Võrumaalt. Mina isiklikult olen sündinud ja üles kasvanud Pärnu lahe ääres. Ilmselt soov ja igatsus silmapiiri taha on sealt pärit," ütles Matvere.

VLÜ lõpetamise mõtet pole Matverel kunagi olnud. "Isegi kui see bänd peaks lagunema, jään ma ikka seda muusikat mängima, kuni mu käed ja suu liiguvad. See ongi minu muusika, minu südame kutse on vanaaegne maailm, möödanik," lisas Matvere.

Kui Matvere käib üksinda esinemas, on tema suund teksti andmisel muusika saatel ehk lugude jutustamine muusika saatel. "Oluline on tekst, seejärel tuleb muusika, mis teksti võimendab. See on printsiibiks, mille järgi ma üldse laule valin."