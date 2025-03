Marko Matvere uuest saatesarjast: üritasin mõista, mis on tuletornis romantilist

Saatesarja raames ei käida läbi kõiki Eesti tuletorne, vaid keskendutakse neist tähtsaimatele. Üheks tähtsaimaks, mitte ainult Eestis, vaid ka maailmas, on Kõpu tuletorn. "Ta on kõige massiivsem, kõige olulisem maamärk olnud juba 16. sajandist. Ta on maailmas oma tähtsuselt lausa teine või kolmas, võib-olla ka esimene, ajaloolased omavahel vaidlevad selle üle," rääkis Matvere.

Matvere sõnul on tuletorn oma olemuselt märk nendele, kes on parasjagu merel. "Konkreetselt Kõpu tuletorn tähendab neile, kes on merel, et ära tule selles suunas, mine vasakult suure kaarega ringi. See massiivne kivikärakas hoiatab meremehi juba alates keskajast Hiiu madala eest, mis on väga suur territoorium Hiiumaa lähedal meres, kus kõige sügavam koht on poolteist meetrit. Kui sinna oma suure raske laevaga kolaki otsa sõidad, siis sa oled kindlasti kaotanud oma kalli lasti, meeskonna ja laeva," rääkis Matvere.

Praegusel ajal keegi tuletornide järgi enam siiski tavaliselt ei liikle. "Nii kaua kuni GPS ja laeva navigatsiooniseadmed töötavad, meil neid märke tegelikult tarvis ei ole. Aga kohe, kui juhtuvad mingisugused häired, näiteks praegu on väga palju häireid Eesti vetes, Läänemeres, venelaste GPS-i häirimine on niivõrd tugev, et see seab ohtu mereliikluse," nentis Matvere.

Saatesari viis Matvere paikadesse üle Eesti rannikualade. Kuid ka kodukohas Tallinnas on Matvere sõnul oma kahe liitsihiga, Tallinna ja Viimsi omaga, palju huvitavat. "Liitsiht koosneb kahest tuletornist, üks on natuke madalamal, teine kõrgemal. Põhiline sissesõidu tuli meresõitjatele on Tallinna liitsiht, ükskõik kust sa tuled, kui sa ajad need kaks tuld ühele joonele, siis sa tead, et tee läheb sirgelt sadamasse," selgitas Matvere.

Saatesarja käigus proovib Matvere pihta saada ka tuletornide romantikale. "Mind huvitas selle tuletorni asjanduse juures see, et tuletorn kui fallokraatlik, selline tehniline ja keeruline monstrum keset maad, köidab ka naisterahvaste meeli. Mina üritasin aru saada, mis täpselt köidab, mis on selles romantilist. Enamasti selliste ratsionaalsete meeste jaoks ei ole seal midagi romantilist, see on lihtsalt rikaste kaupmeeste ja sõjameeste maamärk, et neil läheks paremini elus," märkis ta.

"Tuled kodusadamas" alustab ETV-s laupäeval, 22. märtsil kell 20.00.