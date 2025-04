Jaan Tätte: kardan kõige rohkem, et loominguvedru hakkab maha käima

Jaan Tätte rääkis Vikerraadios, et käib iga päev hoolsalt oma loominguonnis kirjutamas, sest kardab kõige rohkem loominguvedru mahakäimist. Tätte sõnul valmis tal hiljuti uus näidend ning ka uusi laule, millest tema arvates kõige halvema laulu, pealkirjaga "Leidsin sadama" on juba rahva südamesse laulnud Marko Matvere.

"Ma olen kevade laps. Süda ja silmad on praegu küll hommikust õhtuni rõõmu täis. Praegu on veel saarel vaikus ja rahu. Suvi turistide mõttes tuleb üle elada, aga lapselapsi ootame väga-väga külla. Me saame aru, et meie enda elu on elatud ja kõik, mis me saame veel head teha, on anda edasi lapselastele seda, mida me teame ja oskame," ütles Jaan Tätte.

Selg on Tätte sõnul praegu suurest töötegemisest haige, sest kui ilusad ilmad tulevad, on tunne, et nüüd tuleb kiiresti kõik asjad ära teha, aiamaad ja kasvuhoone. "Aga veel suudad ja saad hakkama. Terve elu ju käime mingit rütmi."

"Maaelu nõuab teatavat hingerahu. Tuled küll maale, aga see jänes sinu sees elab ikka edasi," nentis Tätte, miks paljud inimesed maalt linna tagasi kolivad. "Sa pead seda maad armastama ka."

Tätte kardab kõige rohkem seda, et loominguvedru hakkab maha käima, selleks käib ta peaaegu iga päev oma loominguonnis. "Tahan endale tõestada, et ma veel suudan, et on veel fantaasiat, et vaim ei ole surnud," tõi Tätte välja.

Mõni aeg tagasi andis ta Uku Uusbergile üle oma näidendi ning on saanud Linnateatri näitlejatelt ka tagasisidet, et neile meeldis.

Tätte kirjutatud laulu "Leidsin sadama" salvestas Marko Matvere oma ansambliga Väikeste Lõõtspillide Ühing.

"Mulle tundus endale see nii halb laul, et ma ei ole seda oma kontsertidel kunagi laulnud. Mulle tundus, et see polegi laul, et see ei kõlba laulda, lihtsalt väikene hingetõmme. Meil pidi tulema ühine kontsert ja Marko küsis, kas mul midagi uut on ja ma laulsin väikeses katusestuudios selle laulu ja ühe teise meremehelaulu "Soolast vett", aga ma ei tea, mis neist edasi sai," nentis Tätte.

"Ma teen kontsertetendusel "Minu lugu" peaaegu stand-up komöödiat, et räägin oma kõige paremad naljalood ära, laulan ja see tuleb minu elu kokkuvõttev kontsert," ütles Tätte oma väikese ringreisi kohta üle Eesti.