Säm: muusika kirjutamiseks on mul vaja elada mitmekülgset elu

Saates "Hommik Anuga" on sel nädalal külas muusik Säm, kes ütles, et ta ei ole kunagi ennas räppariks pidanud ning soovib kalduda pigem popmuusika poole.

Säm ütles, et Eesti on perfektne koht, kus elada. "Meil on kõik aastaajad, meil on võrdlemisi toredad naabrid, välja arvatud üks, kes kohati käitub nii, nagu ta käitub, meil on suvel soe ja talvel külm, aga mitte liiga külm," sõnas ta ja lisas, et ta peab ennast patrioodiks. "Mina kuhugi laevaga ei sõida ega lennukiga ei lenda, kui siin midagi peaks juhtuma."

Ennast ta räppariks ei pea. "Ma kaldun popmuusika poole ja üritan ikkagi leiba lauale tuua," sõnas ta ja lisas, et ta ei ole samas seetõttu loominguliselt ohverdusi teinud. "Ma tunnen ennast mugavalt, ma ei tahagi ainult räppmuusikat teha, mis on üdini teatud segmendile suunatud, sellist peavoolumuusikat on ka tore teha."

"Ma ei ole keldrimuusik, kes ainult looks asja, mulle meeldib väga ka ettevõtlus ja ärindus, mulle meeldib muusikaettevõtlus, mulle meeldib käia esinemas," nentis ta ja lisas, et kuigi aasta räppartisti nominatsiooni Eesti Muusikaauhindadel oskas ta oodata, siis aasta albumi nominatsioon tuli kui välk selgest taevast.

Muusika kirjutamiseks on tal vaja mitmekülgset elu. "Kui ma ainult istuks koduks, kirjutaks sõnu ja käiks stuudios, siis see ei anna mulle uusi mõtteid, on vaja elukogemust, et kirjutada elust, käia reisimas, näha maailma, suhelda erinevate inimestega, kõik see annab inspiratsiooni uuteks lugudeks ja uuteks sõnadeks," selgitas ta.

