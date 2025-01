Rahvarõivakoolis valmistab ka algaja endale täiusliku rahvariidekomplekti

"Alustasin seda hullust võrkvööst mõned suved tagasi. Vöö käib kuue peale ja kuna mul ei olnud kuube, siis tuli see endale teha. Enam-vähem nii, et nööp oli olemas ja õmblesin pintsaku sinna külge," selgitas rahvarõivakooli õpilane Hegert Leidsalu, kuidas tema kooli sattus.

Leidsalu oli enne seda õmmelnud vaid ühe korra elus Tartu tudengipäevade üritusel "Fashion Passion". "Õmblesime poistega pükse nii, et laotasime kanga maha, viskasime pikali, joonistasime kontuuri ja õmblesime kokku. Selline oli minu eelnev õmbluskogemus siia tulles," täpsustas Leidsalu.

Kooli tulles ei pea üldse omama mingeid käsitööoskusi. "Võib olla on parem, kui kooli tulles oskusi ei olegi, sest mõnel, kellel on väga süvenenud õmblemisteadmised, need siin alati ei töötagi, sest rahvarõivaste õmblemisel on omad võtted," tõi välja rahvarõivakooli õpetaja Silvi Allimann.

Töö hakkab pihta ERM-i kogudest, kus õpilased tuhandete rahvarõivaelementide seast endale sobivad üles otsivad.

"Kõige esimene etapp on museaaliga tutvumine, sa saad ühe eseme, mida mõõdad ja teed joonise, pildistad. Siis valid materjali, teed proovitöö," kirjeldas töö erinevaid etappe Merle Ernits, kes tuleb kooli Lõuna-Hollandist, Rotterdami lähedalt.

"Mina olen juba teist ringi. Eelmisel korral tegin Torma 19. sajandi rahvariided, nüüd teen Torma 18. sajandi rahvariided," ütles rahvarõivakooli õpilane Küllike Pärn.

Leidsalu toob välja käistele tehtud tikandid, mis on pilutatud läbi kahe kanga, mille kohta isegi tikkimisõpetajad ütlesid, et pole sellist asja varem näinud ja selle peale isegi tulnud, et nii võiks teha. "ERM-i kogust tuli selline asi välja," on Leidsalu leiu üle uhke.

Kaht rahvarõivakomplekti meisterdav Veronika Isberg lisas, et õppeperiood rahvarõivakoolis on jaotatud kahe aasta peale ning kõik nädalavahetused ja suved, kui on rohkem vaba aega, on kulunud meisterdamisele. "Sadu tunde olen teinud," muheles Isberg.