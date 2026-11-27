Poska gümnaasiumi õpilane Susanna Tamm avastas koolitöö käigus uue liblikaliigi Eestis ja tõdes, et oleks tahtnud ilusale pruunile liblikale oma nime panna. Bioloogiaõpetaja Lauri Mällo sõnul on väga ootamatu, et liik leiti keset Tartu linna.

"Traditsioon on, et sellel, kes liiki esimest korda Eestis näeb, on õigus panna liigile eestikeelne nimi," ütles Jaan Poska gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Lauri Mällo "Ringvaatele".

Nimi peab liiki kuidagi iseloomustama, näiteks elukoha, toitumise või välimuse järgi. "Ükskõik millist nime ei saa kahjuks panna. Kui saaks, siis ma paneks mõne endaga seotud nime, näiteks tamme. Praegune mõte on panna nimeks aia-viirvaksik," tõdes Susanna.

Mällo meenutas, et algul määrasid nad Susannaga liigi valesti. "Mõelda kohe sellele, et Eestis pole seda liiki veel avastatud, me kohe ei osanudki, see tundus nii kummaline. Liigi määras Erki Õunap. Nii palju kui mina tean, siis Eestis tuleb selliseid juhte ette üks-kaks korda aastas ja see on selle aasta esimene uus liblikaliik, ikkagi väga harukordne juhtum," tõdes Mällo, lisades, et tegemist on liigiga, kelle siiatulekut juba oodati.

Õpetaja sõnul oli liblika leiukoht ootamatu. "Tavaliselt on Pärnumaal Ikla poolt ülesse või mõni saar, kuhu sellised liigid võivad tulla, kes tulevad meile lõuna poolt. See, et liblikas keset Tartu linna leiti, on ootamatu. Pisikesi pruune ja hämaras lendavaid liblikaid on meil Eestis ikkagi suhteliselt palju," tõi Mällo välja.

"Liblikavaatlus toimub öösel, kella kümnest õhtul kella kolmeni öösel. Panin suure valge lina välja, lina lähedale valge lambi, mis meelitas liblikaid ligi. Tegin võimalikult palju pilte," meenutas Susanna. "Soojematel öödel tuli üle saja isendi."

Mällo arvates on õpilaste uurimistööd väga hea koht, millega koguda andmeid. "Kui õpilane peab nagunii tegema uurimistööd, siis miks ta ei võiks teha midagi sellist, millest jääb ka jälg maha. Kõik noorte vaatlused lähevad üles andmebaasi ja on teadustöös kasutatavad. Õpilane ei tee oma tööd lihtsalt selleks, et mingi asi ära teha, vaid midagi, millest on suuremale teadusele abi," tõdes Mällo, kellel on endal päris suur liblikakollektsioon.

Liblikate puhul on metoodika hästi lihtne, sest on erinevad äpid, millega saab liblikaid määrata.

"Varem mulle liblikad väga ei meeldinud, aga nüüd tunduvad nad mulle väga ägedad ja vaatan kohe, mis liik on," nentis Susanna.