Cannes´i filmifestivalil peapreemia võitnud mängufilmis "Minotauros" olulise rolli teinud Südalinna teatri näitleja Stanislav Kolodub rääkis "Ringvaates", et sai näitlejaks läbi juhuse. Kolodubi sõnul oli filmirolli saamine paljude asjade summa ja see avas tema jaoks ka uusi uksi.

Lasnamäel sündinud ja seal 19-aastaseks saamiseni elanud Stanislav Kolodub saavutas rahvusvahelise tuntuse tänu osatäitmisele Andrei Zvjagintsevi filmis "Minotauros", mis mullusel Cannes´i filmifestivalil esilinastus ja mille prantslased rahvusvahelisele Oscarile nomineerisid.

"Taipasin juhuslikult, et tahaksin näitlejaks saada. Käisin Südalinna teatri garderoobis lisatööd tegemas, hakkasin lavastusi vaatama ja armusin sellesse kõigesse ära," ütles Stanislav Kolodub, kes töötab Südalinna teatris, aga lapsena unistas hoopis ajalooõpetajaks või jalgpalluriks saamisest.

Ta lõpetas Tallinna kesklinna gümnaasiumi. "Mul on palju eesti näitlejatest sõpru ja kui kohtume, räägime eesti, vene ja inglise keeles," sõnas näitleja.

2022. aasta 24. veebruaril oli Kolodub Venemaal, kus tol ajal elas. "Tekkis paanikaseisund, ma ei teadnud, mida teha. 17. märtsil võtsin ühe kohvri ja tulin Eestisse tagasi. Lihtne samm see ei olnud, sest olin seal juba oma elu üles ehitanud. Püüad pereelu elada ja karjääri teha. Sul on mingisugused unistused, mis lõigatakse läbi. Sõitsin siia ja alustasin nullist," meenutas Kolodub.

"Venemaal "Minotaurost" ei näidata. Zvjagintsev kuulutati pärast seda filmi Venemaal välisagendiks," nentis Kolodub, kes kehastab filmis mõrva uurivat uurijat.

Zvjagintsev on kõrgelt hinnatud režissöör, kelle esimene täispikk mängufilm "Tagasitulek" võitis 2003. aastal Veneetsias Kuldlõvi peaauhinna ja pärjatud on ka tema kolm viimast filmi. "Leviathan" pälvis 2015. aastal parima võõrkeelse filmi Kuldgloobuse ja "Armastuseta" 2017. aastal Cannes´i filmifestivalil žürii auhinna. Tema kõige viimane film "Minotaurus" sai tänavu Cannes´i filmifestivalil peaauhinna.

"Filmi rolli saamine on paljude asjade summa. Muidugi on õnneasi üldse sinna sattuda Mulle tuli castingu (osatäitjate valimine-toim) platvormil teade, andsin avalduse sisse ja läbisin veebis mitu etappi. Pärast aga sõitsin Lätti prooviesinemisele. Zvjagintsev on suure hingega kunstnik, väga empaatiline, suhtub oma inimestesse tähelepanelikult. Üheski kaadris pole midagi juhuslikku," tõdes näitleja.

Kolodubi sõnul ei anna Zvjagintsev tervet stsenaariumit lugeda näitlejatele, kellel pole filmis põhirolle. "Et nad ei hakkaks midagi liigset ette kujutama. Sa saad oma tükikese ja on selge, mida mängima pead. Ta tahab kaadrisse võimalikult palju ehedust ja tõde."

Cannes' i filmifestivalile jõudes oli tal tunne, et on kogu aeg veidi purjus, kuigi tegelikult oli kaine. "Film avas mulle ka uusi uksi," tõdes näitleja.