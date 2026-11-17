60. sünnipäeva kontserttuuriga tähistav muusik ja õpetaja Erkki Otsman rääkis "Terevisioonis", et tema elu on olnud kõik need aastakümned väga vaheldusrikas. Otsmani sõnul on endiselt erakordne olla nii õpetaja klassi ees kui ka artist kontserdilaval.

"Eks meil kõigil on elu tähistada ja mina hea meelega tähistan sünnipäeva oma sõprade ja tuttavatega. Minu elu on olnud kõik need aastakümned väga vaheldusrikas. Ma loodan, et see rong sõidab uhkelt edasi ka sama kiirusega," ütles muusik ja õpetaja Erkki Otsman, kes tähistab oma 60. sünnipäeva kontserdiga "Elukarneval".

Otsmani sõnul on ta kaks ülikooli lõpetanud ja töötab õpetajana. "Eks see annab elule ühe raami juurde, aga üldiselt on kõik olnud positiivne," nentis muusik.

Põhiliselt laulab ta prantsuse keeles, aga kontserdil kuuleb ka hispaania- ja itaaliakeelseid laule. "Muidugi laulan ka eesti keeles," lisas Otsman.

Kontserdil astub lavale kabareebänd, kelle liikmetega seob teda pikaajaline sõprus. "Me ei ole ühe projekti bänd, meie projekt on elukestev. Mul on nendega usaldus ja inimestevaheline usaldus on ju elus kõige olulisem."

"Iga laul on oma looga ja looga ka maailma mastaabi mõttes ning tal on tähendus ka isiklikult minu jaoks. Ma teen kontserdi koos oma publikuga," tõi muusik välja.

Otsmani sõnul meeldib talle õpetaja töö. "Kui see oleks ainult üks mure ja vaev, siis ma seda tööd ei teeks. Plussid kaaluvad kõige muu ikkagi üles. See tunne võib olla erinev, kui ma astun õpilaste ette klassiruumis ja publiku ette kontserdilaval. Vahel toimub klassis ka ootamatusi ja alati on tore ennast pärast analüüsida, kuidas võiks paremini. Muusikaga on sama asi, kui sa teed kontserdi, on see ka alati erakordne, ja erakordne on olla nii klassi ees kui ka kontserdipubliku ees. See on minu jaoks endiselt huvitav," tõdes Otsman.

Erkki Otsman ja kabareebänd "Aguli meloodia"

Erkki Otsman ja kabareebänd "Akordion"