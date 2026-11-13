Tim Blake Nelson: ma hoiataksin igaüht filmistaariks saamise eest

Näitleja ja režissöör Tim Blake Nelson rääkis "Ringvaates", et hoiatab igaüht filmistaariks saamise igatsusest, sest kui hakata mõtlema staariks olemisest, tehakse ilmselt lõpuks valikuid, mis kunstnikuteed takistavad. Nelson tõdes, et kui tung lavale on suur, saage näitlejaks ja ülejäänu läheb nagu läheb.

"Olin Pimedate Ööde filmifestivalist varem kuulnud ja olen alati tahtnud siia tulla. Teie riigis on alla pooleteise miljoni elaniku ja ometi on teil üks maailma A-klassi filmifestival," ütles näitleja ja režissöör Tim Blake Nelson. "Mulle meeldib ka mõte, et kuna siinsed talveööd on niigi pikad, miks mitte kasutada neid filmide vaatamiseks hämaras. See mõte on kaunis. Olen kutse üle väga õnnelik."

Nelsoni kontol on üle saja filmi näitlejana ning lisaks kümneid linateoseid režissööri ning produtsendina. Suure tähelepanu alla jõudis ta 2000. aastal filmiga "Oo vend, kus oled sa?".

"Enne seda filmi olin peamiselt teatrinäitleja New Yorgis. Kui olin mänginud filmis "Oo vend, kus oled sa?" hakkasin korraga saama rohkem filmirolle, kui mul jätkunuks aega. See oli täielik õnneasi," nentis Nelson.

Tema sõnul ei loeta enam raamatuid, sest palju lihtsam on kuulata ja vaadata. "Ma arvan, et meid huvitab üha vähem kirjasõna. Leian, et see on traagiline. Kui räägin noorema põlvkonnaga või oma lastega, ütlen neile, et kaasaegses maailmas on plahvatuslikult arenenud tehnoloogia ja pole vaja nii palju lugeda, et toime tulla, aga kui suudad olla üks vähestest, kes jätkuvalt raamatuid loeb, saad parandada oma mõtlemist, sõnavara ja mõtete keerukust, sest oled teinud selle pingutuse, mida lugemine nõuab. See on tohutu eelis, sest vaid vähesed teevad seda veel," nentis Nelson.

Nelson on kaasa teinud kolmes Marveli filmis ja tal on palju kogemusi sellest maailmast.

Ta on kirjutanud raamatu pealkirjaga "Superkangelane". "Romaan räägib paljuski superkangelase filmi tegemisest, aga enamgi veel räägib see Ameerikast praegusel hetkel. Umbes nagu Sergio Leone vesternis "Hea, paha ja inetu". Võin öelda, et olen endiselt õnnelik ja uhke, et olen ameeriklane, aga palju sellest, mida me maailmaareenil teeme, tekitab minus suurel hulgal ka häbi."

"Arvan, et AI ohustab kõige enam kirjutamist. Ma ei muretse AI pärast seoses näitlemisega. Ma ei usu, et tehisintellekt suudaks isegi kunagi tulevikus olla ettearvamatu, emotsionaalselt ehe ja elav. Ma arvan, et publik suudab alati ära tabada, mis on ehe ja mis mitte," sõnas Nelson. "Kujutaksin end küll AI kirjutatud stsenaariumiga filmis mängimas, kui stsenaarium on hea."

"Ma hoiataksin igaüht filmistaariks saamise eest. Ütleksin, et saage näitlejaks. Las ülejäänu läheb nagu läheb. Tehke seda, kus iganes ja kuidas iganes saate, kui ikka tahate seda. Kui hakata mõtlema staariks olemisest ja üleilmsest kuulsusest, siis ilmselt lõpuks teete valikuid, mis teid kunstnikuna takistavad. Olen praegu 62-aastane, mul on võib-olla jäänud veel kakskümmend aastat näitlejana. Tahan olla kindel, et iga roll on oluline," tõi Nelson välja.

PÖFF-il on Nelson kahe filmiga. Tema enda lavastatud on draama "Wilson Sheddi elu ja surmad", kus mängib Amanda Seyfried ja näitlejana astub ta üles Michael Gallagheri tõsielul põhinevas thrilleris "Liider", mis viib vaataja ususekti sisse, kus sooritati suurim ühisenesetapp USA pinnal.