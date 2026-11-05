Hando Jaksi: I Wear* Experiment ei lahterda ennast ühtegi žanrisse

I Wear* Experiment muusik Hando Jaksi rääkis Vikerraadios, et bänd jätkab traditsiooni ega lahterda ennast mingisse kindlasse žanrisse. Jaksi sõnul loodavad nad, et kuulajad ei lase ennast žanri puudumisest häirida, vaid annavad neile kuulamiseks võimaluse.

Ansamblil I Wear* Experiment ilmus eelmise aasta sügisesel Jazzkaarel toimunud kontserdi salvestus "Live At* Krulli".

"Mitu aastat tagasi esinesime bändiga Jazzkaarel, meil oli klubiõhtu formaat ja ju me jäime neile meeldivalt meelde. Eelmise aasta suvel võeti meiega ühendust ja küsiti, kas me tahaksime midagi uut ja ägedat teha. Kuna me olime mitu aastat tagasi oma lugudest ka akustilisemat versiooni teinud, see läks inimestele väga peale ja meile endale ka meeldis, ajasimegi ansambli kokku. Johanna Eenma isa Imre Eenma oli ka kohe nõus meiega kampa hüppama ja ta aitas meil leida Soomest harfimängija Katri Tikka. Kõik oli kuidagi kaootiline, aga tulemus tuli üllatavalt äge," meenutas muusik ja produtsent Hando Jaksi.

Nad ka salvestasid selle kontserdi, juhuks kui ongi nii äge, siis saaks selle plaadina välja anda.

Akustilist kontserti ette valmistades kuulasid nad ka oma vanu poolelijäänud lugusid. "Sattusime loo "Let Me Loose" peale. Kui viis aastat tagasi tundus see lugu olevat poolik, siis nüüd seda kuulates tekkis tunne, et see peabki täpselt selline olema, sest kõik, mida tahtsin öelda, sai öeldud, polnud vaja midagi sinna kunstlikult juurde tekitada," meenutas Jaksi.

"Kuna varem minu julgus ise laval laulda oli madal, siis tegin rohkem instrumentaallugusid ja kui Johanna tuli stuudiosse, siis koos heietasime midagi sina peale," tõi Jaksi välja.

"Lugusid, mida mängisime Jazzkaare kontserdil, oleme mänginud ka metal-festivalidel ja albumi viimast lugu ""I'm Loving It" mängisime Pärnus Weekend Festivalil, nii et kokkuvõttes me jätkame traditsiooni ega lahterda ennast mingisse kindlasse žanrisse. Loodame lihtsalt, et kuulajad ei lase ennast häirida žanri puudumisest, vaid annavad võimaluse lugudele," tõdes jaksi.

Bändiliikmetel on peale muusikutöö ka oma igapäevatööd. "Elu dikteerib natuke ka seda, kui palju meil bändile aega jagub ja vahel lihtsalt tuleb bändi tegemiseks aega leida. Olen vahepeal mõned korrad isaks saanud ja see võtab oma aja ja ka Johannal on olnud igasuguseid elumuutvaid asju," tõdes muusik.

Jaksi sõnul on tal aga hea meel selle üle, et uute lugude valmimise protsess on kiirenenud.

Aasias tuuritamist on bänd teadlikult veidi tagasi tõmmanud. "Covid tegi väikese karuteene ja Aasias tuuritamine on läinud ka väga kalliks. Mingis mõttes peame hakkama seal kõike uuesti nullist üles ehitama. Kuigi mingeid päringuid ja huvi sealtpoolt nagu on," sõnas Jaksi. "Kuna mina pean olema bändi Exceli-vend ja kui ma panen selle pakkumise tabelisse ja vaatan, kui palju peab ise peale maksma ja kas on seda raha, et peale maksta, et sinna minna turistireisi tegema, siis seetõttu on jäänud tuuritamine veidi tagaplaanile."