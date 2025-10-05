Johanna Eenma: elu peatas I Wear* Experimenti hoo, aga nüüd oleme tagasi

Laulja Johanna Eenma rääkis Vikerraadios, et bänd I Wear* Experiment teeb hoolega proove ja välja on tulnud ka nende uus lugu. Eenma meenutas ebareaalselt ägedaid kontserttuure Aasias ja tõi ka välja, miks kõik toona lõppes. Laulja sõnul on nende uus lugu eepiline ja lüüriline nagu bändi algusaegadel.

"Ma arvan, et mul on nutisõltuvus, ma kogu aeg lülitan ennast sisse ja välja igale poole, olen kohal ja vahepeal ei ole, ja mõtted on niikuinii igal pool sõitmas, kogu aeg on sada asja peas," kirjeldas laulja Johanna Eenma, mis on tema äärmiselt halva mälu põhjus. "Ma kardan, et mul ei kinnistu lihtsalt mingid asjad ära."

Vabaneda sellest sõltuvusest on aga väga raske, sest kogu töö on Eenmal samuti telefonis.

Bändikaaslane Hando Jaksi kuulas üht jazziplaati, mille nimi oli seotud sõnaga eksperiment ja laenas bändi nime I Wear* Experiment sealt. "Ma ei ole tänaseni bändi nimega leppinud, loodan, et me kunagi vahetame selle välja," nentis Eenmaa. "Seda nime on raske hääldada, see on nii konarlik. Nimi võiks lihtsalt olla IWE."

Eenma meenutas, kuidas ta bändi tegema sattus. "Hando kirjutas sahtlisse lugusid ja mingil hetkel kutsus mind mõnda laulma. Ühel hetkel Hando küsis, kas oleksin nõus nendega ka esinema tulema ja ma olevat vastanud, et ega ma ei arvanudki, et sa kedagi teist kutsud," meenutas Eenma.

Üsna ruttu esines bänd juba suurtel kontsertidel. "Meie teine avalik esinemine oligi juba Tallinn Music Weekil ja sealt edasi saime palli üsna ilusti veerema."

Seejärel astusid nad üles Eesti Laulul. "Pärast seda tulid ka Aasia tuurid," meenutas Eenma. "Kõige retsim oli minu jaoks Vietnam. Päeval heliproovi minnes selgus, et me oleme õhtu viimased esinejad, aga me ei teadnud seda varem. Kõikidel plakatitel olimegi meie üleelusuuruselt. Lava oli meeletult suur. Publik oli nii soe, nad laulsid meie laule kaasa, teadmata sõnu. Iga asja peale läksid pöördesse," meenutas Eenma.

Tohutu edu ja tehtud töö aga läks kõik vett vedama, kui saabus covid.

"Siis sai Hando lapsed, see mõjutab ka väga palju, sest nüüd jaguneb aeg mitme olulise asja vahel," tõi Eenma välja, miks bändi tegevus vahepeal soikus.

Viimastel nädalatel on Eenma taas bändiga proovi teinud. "Tegutseme nüüd duona, kontsertidel käib trumme mängimas Aivar Surva."

"Huvitaval kombel meie miksija, kes meie uue loo nii-öelda purki pani, ütles, et see muusika on jälle vana hea IWE, eepiline ja lüüriline, me oleme kuhugi punkti tagasi jõudnud, aga samas järgmise looga võib see jälle muutuda, aga sellest ka meie bändi nimi I Wear* Experiment, me teeme, mis meil tuleb," ütles Eenma. "Uusi lugusid tuleb kindlasti veel, me sobrame oma vanades materjalides ja vaatame, mis meil on sahtlites."

Bändi uus lugu kannab pealkirja "Forest Fire". "See on Hando kirjutatud lugu. Minu jaoks on see lugu selline, et kui maailmas kõik põleb ja su inimene vajab sind, siis sa lähed talle appi ja te olete seal koos ning saate koos asjadest üle," ütles Eenma. "Aga iga inimene leiab lüürikast enda tähenduse, mis tal parasjagu elus toimub."