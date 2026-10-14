Rokitrio Kuul: kontserdil kõlame nagu viieliikmeline bänd

Tallinna rokitrio Kuul rääkis "Terevisiooni" stuudios, et tänu solisti ja kitarristi omamoodi mängimisstiilile kõlab bänd laval nii, nagu neid oleks kolme asemel viis.

Bändi nimi sai solist Ott Uude sõnul valitud meelega mitmetähenduslik. "Me ei võta seda ühe kindla asjana. On see püssikuul või kuu, mis on taevas. Peaasi, et oleks lihtne eestikeelne nimi, mida on lihtne hääldada," rääkis Uude.

Laval on bänd kolmekesi ning Uude mängib kitarri mitme mehe eest. "Ma mängin teistmoodi, ma mängin näppudega ehk ilma medikata. Mul on kitarr niimoodi häälestatud, et saan mängida meloodiat ja rütmi korraga. Öeldakse, et laivis kõlame me nagu viieliikmeline bänd," sõnas Uude.

Trummar Janek Koldekivi muigas, et proovib Uudet vaos hoida. "Õnneks ta laulab ka ja tänu sellele ei saa kitarri nii palju mängida kogu aeg," naeris ta ning märkis, et bänd teeb eestikeelset poprokki.

Bänd esitab originaalloomingut. "Enamus lugusid on minu kirjutatud," märkis Uude. "Tuleb mingi idee peale, viisijupp või enda elust midagi, salvestan ruttu demo telefonis ära ja siis saame proovis kokku, kus asi areneb edasi," selgitas Uude.

Ansambel Kuul avaldas hiljuti uue loo "Elu", mis räägib elukogemustest ja õppetundidest.