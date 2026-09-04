Eesti Laul 2027 ajakava

14. Eriefektide, lavarekvisiitide ja visuaalsete elementide kinnitamine 18.01.2027

9. One-shot video ja lavaacti ideekavandi esitamise tähtaeg 07.12.2026

5. Pressiüritus 28.10.2026 või 29.10.2026

2. Esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 01.05.2009

1. Laul ei tohi olla avalikustatud enne 27.11.2026 kell 21:00 (EST)

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: