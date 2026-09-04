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Eesti Laul 2027 ajakava

Eesti Laul
Eesti Laul 2027
Eesti Laul 2027 Autor/allikas: ERR
Eesti Laul

LISA nr 1

Konkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava

1. Laul ei tohi olla avalikustatud enne
27.11.2026 kell 21:00 (EST)

2. Esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui
01.05.2009

3. Laulu esitamise tähtaeg
04.09.-08.10.2026 kell 12:00

4. Eelvooru tulemused avalikustatakse hiljemalt
29.10.2026

5. Pressiüritus
28.10.2026 või 29.10.2026

6. Videote esitamise tähtaeg hiljemalt
24.11.2026

7. Audio stemmide tähtaeg
24.11.2026

8. Finaali laulude avalikustamine ERR poolt hiljemalt
27.11.2026

9. One-shot video ja lavaacti ideekavandi esitamise tähtaeg
07.12.2026

10. Finaali lavashow koosolekud toimuvad
09.-10.12.2026

11. Finalistide postkaardi salvestused toimuvad telemajas
09.01.2027

12. Artistide esinemine "Terevisioonis"
Jaanuar 2027

13. Osalejalepingud sõlmitakse hiljemalt
21.01.2027

14. Eriefektide, lavarekvisiitide ja visuaalsete elementide kinnitamine
18.01.2027

15. Eesti Laul 2027 finaali proovid
26.01.-29.01.2027

16. Eesti Laul 2027 finaalkontsert
30.01.2027

17. Eesti Laulu võitja kohtumine ERR-iga
01.02.2027

18. Eurovision Song Contest (ESC) 2027 materjalide esitamise tähtaeg
08.03.2027

19. ESC 2027 lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad
1. poolfinaal: 11.05.2027
2. poolfinaal: 13.05.2027

20. ESC 2027 lauluvõistluse finaal toimub
15.05.2027

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