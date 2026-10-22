Silver Laas Eesti Laulu finaali pääsemisest: mul võttis hääle värisema

Trafficu solist Silver Laas ütles "Ringvaatele", et nii tore uudis võttis tal kohe hääle värisema. Laasi sõnul on Trafficul kaheksas kord Eesti Laulu finaalis olla ja ta ei oskagi öelda, kas peaks olema selle üle uhke või hoopis piinlik.

"Issand, kui tore!" hüüatas Silver Laas, kuuldes et Trafficu lugu on pääsenud Eesti Laulu finaali. "Enamasti ikka tilgub kuskilt midagi välja, aga kuna keegi pole midagi öelnud, siis ma mõtlesin, et küllap me seekord ei saanud. See uudis võttis mul kohe hääle värisema."

Traffic osaleb Eesti Laulu finaalis kaheksandast korda. "Ma ei tea, kas peaks olema uhke või piinlik," muheles Laas.

Laasi sõnul on loo "Laava" märksõnaks tulikuum.

"Ma lähen nüüd Vanemuise kohvikusse rahunema, meil hakkab kohe "Kinky Bootsi" etendus," nentis Laas.

Traffic "Laava" (muusika Stig Rästa, Victor Crone, Linnea Deb. Sõnad Fred Krieger)