Eesti Laul 2027 konkursile pürgib 155 lugu

Konkursile esitatud 155 loost on 60 eestikeelsed ja 95 võõrkeelsed, sealhulgas on ühes loos kasutatud väljamõeldud keelt. Tänavune autorite kooslus paistab silma rahvusvahelise haarde poolest, kodumaiste loojate kõrval pürgib Eesti Laulu konkursile rohkem kui 20 riigi esindajaid. Nende seas on nii lähiriikide nagu Soome ja Läti autoreid, aga ka kaugematest maadest, sealhulgas USA-st ja Austraaliast.

Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul on Eesti Laul muutunud aasta-aastalt aina rahvusvahelisemaks ja tänavune riikide nimekiri on selle heaks näiteks. "Eesti artistid ja autorid teevad aina rohkem piirideülest koostööd," lisab ta.

Esitatud laule asub nüüd hindama laiapõhjaline žürii, kuhu kuuluvad muusikavaldkonnas tegutsevad või muusikaga muud moodi seotud inimesed. Laule hinnatakse pimesi, autoreid ja esitajaid teadmata.

Eesti Laulu finaali pääseb 12 lugu ja konkursi võitja selgub 30. jaanuaril, kui Unibet Arenal toimub üks suur finaalkontsert. Tänavused võistlejad avaldab Eesti Rahvusringhääling oktoobri lõpus, laule kuuleb esmakordselt novembri lõpus.