Laulukonkursi "EESTI LAUL 2027" reglement

1. Üldsätted

1.1 Käesolev reglement (edaspidi - reglement) sätestab Eesti Rahvusringhäälingu poolt väljakuulutatava laulukonkursi "EESTI LAUL 2027" (edaspidi – konkurss) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2 Konkursil toimuvad eelvoor ning finaal (30.01.2027).

1.3 Konkursi läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused otsustab Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR).

1.4 ERR-i kontaktid: Faehlmanni 12, 15029 Tallinn; 7. korrus, tuba 7113; e-post: eestilaul@err.ee.

1.5 Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad reglemendi tingimustega ning Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt kehtestatud 71. Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega ning kohustuvad neid täitma, samuti tegema ERR-iga koostööd konkursi läbiviimisel ja tagama ERR-ile kõik õigused, mis on vajalikud laulude, nende esituste ja salvestiste, samuti lauluga seotud promomaterjalide kasutamiseks.

1.6 Konkursil osalejad kinnitavad, et konkursil osalemisega ei riku nad kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi (nt autoriõigusi, kaubamärgiõigusi) ning nad vabastavad ERR-i igasugusest vastutusest kolmandate isikute ees võimalike intellektuaalomandi õiguste rikkumisest tulenevate nõuete suhtes.

1.7 Konkursil osalejad on teadlikud enda isikuandmete töötlemisest reglemendi punktis 11 sätestatud ulatuses ja korras.

1.8 Konkursil osalemisega nõustuvad osalejad ERR-i territooriumil ja muudes konkursiga seotud ürituste/salvestuste paikades kinni pidama ERR-i poolt osalejate ohutuse ja tervise kaitse tagamiseks kehtestatud eeskirjadest.

2. Konkursile pääsevad laulud

2.1 Konkursile esitatud võistluslaul (edaspidi - laul) peab vastama järgmistele nõuetele:

2.1.1 laulu esituse kestus on kuni 3:00 (kolm) minutit;

2.1.2 laulul peavad olema originaalsed (algupärased) sõnad ja muusika;

2.1.3 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) autor(id) kui laulu üleandmisel;

2.1.4 laulu sõnad (sh pealkiri) ega muusika ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avalikustatud (avaldatud või üldsusele suunatud) enne 27.11.2026 kell 21:00. Eelvoorust finaali pääsenud laulud avalikustab ERR, kui ERR ei ole otsustanud teisiti;

2.1.5 laul ei tohi olla vastuolus seaduse, heade kommete, konkursi või Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega ega kahjustada konkursi või Eurovisiooni lauluvõistluse mainet. Poliitilise, kommertsliku või sarnase iseloomuga laulusõnad või sisu ei ole lubatud. Lubatud ei ole ebatsensuursed väljendid, mida peetakse või võidakse pidada ebaeetiliseks, solvavaks, ropuks, vaenu õhutavaks, laimavaks või sobimatuks või muul viisil avaliku moraali või sündsuse vastaseks.

2.2 Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele nõuetele:

2.2.1 laulu esitamisel ei tohi laval viibida enam kui 6 isikut;

2.2.2 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) solist(id) kui laulu üleandmisel;

2.2.3 ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 01.05.2009;

2.2.4 laulu esitajaks ei või olla isik, kes samal aastal esitab mõne teise riigi laulu Eurovisiooni lauluvõistlusel või pretendeerib sellele;

2.2.5. laulu esitus ei tohi olla vastuolus seaduse, heade kommete, konkursi või Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega ega kahjustada konkursi või Eurovisiooni lauluvõistluse mainet. Laulu esitus ei tohi sisaldada poliitilise, kommertsliku iseloomuga ja/või ebatsensuurseid väljendeid, žeste ega elemente (nt riietus), mida peetakse või võidakse pidada ebaeetiliseks, solvavaks, ropuks, vaenu õhutavaks, laimavaks või sobimatuks või muul viisil avaliku moraali või sündsuse vastaseks.

3. Autorid ja esitajad

3.1 Konkursil võivad osaleda autorid, autorite kollektiivid (edaspidi - autor, autorid), kes on Eesti Vabariigi kodanikud, välismaalasest Eesti Vabariigi residendid tulumaksuseaduse mõistes (edaspidi - residendid) või mitteresidendid. Laulul peab olema vähemalt üks Eesti Vabariigi kodanikust või residendist autor. ERR-il on õigus teha käesolevas punktis sätestatust erandeid, kui laulu solist(id) on Eesti Vabariigi kodanik(ud). Kõik autorid peavad vajadusel tõendama oma autorsust.

3.2 Laulu esitaja(d) võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, residendid või mitteresidendid.

3.3 Üks muusika ja/või sõnade autor või autorite kollektiiv võib osaleda konkursil kuni 5 (viie) lauluga.

3.4 Üks esitaja või esitajate kollektiiv võib esitada konkursil kuni 5 (viis) laulu.

3.5 Konkursil osalemiseks tuleb tasuda osalustasu (osalustasu summas sisaldub käibemaks). Osalustasu suurus sõltub laulu esitamise tähtajast:

3.5.1 04.09.2026 (kell 12:00) - 05.10.2026 (kell 23:59) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 50 eurot, võõrkeelse ja mitmekeelse laulu osalustasu on 100 eurot;

3.5.2 06.10.2026 kell (00:00) – 08.10.2026 (kell 12:00) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 150 eurot, võõrkeelse ja mitmekeelse laulu osalustasu on 250 eurot.

3.6 Osalustasu tuleb tasuda ERR-i kontole pangalingi kaudu. Maksekorraldusele tuleb märkida laulu esitaja ning pealkiri. Kui autor(id) või esitaja(d) esitab konkursile enam kui ühe laulu, tuleb iga laulu eest osalustasu eraldi tasuda. Osalustasu ei tagastata.

3.7 Iga finaali pääsenud laulu kollektiiv määrab enda seast ühe (1) volitatud esindaja, kes on laulu kollektiivi (muusika ja sõnade autorid, esitajad, fonogrammitootja, koreograaf jt) liikmete poolt volitatud sõlmima korraldajaga punktis 8 nimetatud lepingu ning kellega korraldaja suhtleb. Esindaja vastutab lauluga seonduvate küsimuste eest ning on kohustatud osalema lavashow koosolekul.

4. Laulu üleandmine

4.1 Laulu esitamise tähtaeg konkursile on 04.09.2026 kell 12:00 kuni 08.10.2026 kell 12:00. Laul koos muu reglemendis loetletud materjaliga tuleb üleslaadida ERRi veebikeskkonda eestilaul.ee .

4.2 Konkursil osalemiseks tuleb esitada ja üleslaadida:

4.2.1 laulu WAV-formaadis fonogramm (faili maksimaalne suurus kuni 50MB);

4.2.2 laulu sõnad (kui sõnad ei ole eestikeelsed, siis ka nende tõlge eesti keelde) täisversioon, nagu kõlab esituses, koos kõikide korduste ja refräänidega doc-failina, failide maksimaalne suurus kokku kuni 5MB);

4.2.3 laulu esitaja(te) lühibiograafia doc-failina (faili maksimaalne suurus kuni 5MB);

4.2.4 esitaja(te) promofotod (2–3 fotot, jpg/jpeg/png; nii horisontaal- kui ka vertikaalformaadis. Failide maksimaalne kogumaht on 20 MB);

4.3 Esitatud Laulude autoreid ja esitajaid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.

5. Eelvoor

5.1 Reglemendile vastavate laulude hulgast valib eelvooru žürii konkursile kokku 12 (kaksteist) laulu. Eelvooru žürii hindab laule pimesi (st neile pole teada laulude autorid ja esitajad). Eelvooru žürii liikmete isikuid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.

5.2 Eelvooru žürii valib finaali pääsevatele lauludele lisaks 2 (kaks) nö varulaulu: seda juhuks, kui mõni finaali valitud laul ei vasta reglemendile või on vaja muul põhjusel asendada.

5.3 Eelvooru žürii koosneb vähemalt 25 (kahekümne viiest) liikmest, kelleks on tunnustatud professionaalsed muusikud, interpreedid, heliloojad, lauljad, produtsendid aga ka muusikaajakirjanikud, DJ-d, õppejõud ning tavalised eri vanuses inimesed, kes on muusika kuulajad ja kelle jaoks muusikat kirjutatakse.

5.4 Finaali pääsevate laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse (ERR-i programmides, kodulehtedel ja/või sotsiaalmeedia kontodel) hiljemalt 29.10.2026. Lauludele antud punkte ja laulude paremusjärjestust ei avalikustata.

5.5 Finaali pääsenud laulude esmaesitlus toimub ERR-i poolt hiljemalt 27.11.2026, kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

6. Finaali ettevalmistamine

6.1 Finaalis võistleva laulu kollektiiv peab ERR-ile saatma laulu eraldi audio read (stemid) hiljemalt 24.11.2026, mille tehnilised nõuded on kirjeldatud lisas nr 2.

6.2 Finaali laulu fonogrammis (masteris) võib teha enne 24.11.2026 kell 23:59 muudatusi mixis ja produktsioonis. Muuta ei tohi laulu tempot, helistikku, vormi. Hilisemaid muudatusi ei ole ERR kohustatud arvestama.

6.3 Finaali valitud lauludele tuleb laulu kollektiivil teha muusikavideo ning see üle anda ERR-le hiljemalt 24.11.2026.

6.4 Finaali valitud laulude lavashow kontseptsioon ja one-shot video tuleb ERR-ile esitada hiljemalt 07.12.2026.

6.5 Finaali pääsenud laulude autorid ja esitajad peavad olema ajavahemikul 28.10.2026 - 30.01.2027 kättesaadavad esinemisteks ja intervjuudeks erinevates ERR-i saadetes, proovides ja konkursiga seotud promoüritustel ja -kampaaniates.

6.6 Ajavahemikus 28.10.2026 kuni 30.01.2027 toimuvad esitajate ja autoritega finaali koosolekud, postkaartide salvestused, proovid ja intervjuud jm järgmistel tingimustel:

6.6.1 esitajate postkaardi salvestused toimuvad telemajas 09.01.2027;

6.6.2 laulu proovi toimumise päeva, kellaaja ja pikkuse määrab ERR;

6.6.3 laulu solist(id) ja autor(id) peavad olema samad kui punktides 4.2.1. ja 6.1 nimetatud fonogrammidel, v.a juhul, kui ERRiga on mõjuval põhjusel saavutatud teistsugune kokkulepe;

6.6.4 lõplik otsustusõigus laulu lavalise esituse, sh stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide, lavastuse, heli ja režii osas on ERR-il;

6.6.5 punktis 3.7 nimetatud isik tagab esitajate osalemise ERR-i poolt antud kuupäevadel kõikidel konkursi proovides ja otsesaadetes;

6.6.6 autorid ja esitajad või nende esindajad peavad osalema oktoobris 2026 kuni jaanuaris 2027 toimuvatel infokoosolekutel ja live-show koosolekutel.

6.7 Kui esitaja(te) osalemine laulu finaalis on takistatud ajutise mõjuga vääramatu jõu tõttu, kuid ERR-il on piisavalt alust arvata, et see ei takista esitaja osalemist konkursil või Eurovisiooni lauluvõistlusel ega sellel osalemise ettevalmistusi, võib ERR laulu autori(te) kirjaliku taotluse alusel teha mööndusi (k.a. kasutada täisfonogrammi).

6.8 Finaali valitud laulu autorid, esitajad ja kollektiiv on kohustatud täitma finaalis osalemise tingimusi, mis on sätestatud reglemendi lisas nr 3.

6.9 Laulude tutvustamine:

6.9.1 Alates punktis 4.2 nimetatud materjalide esitamisest ERR-ile kuni konkursi lõpuni, on ERR-il õigus laule, esitusi, fonogramme, muusikavideoid ning muid materjale igal moel konkursi kontekstis kasutada (sh konkursiga seotud promoüritustel ja kampaaniates). ERR-il on õigus sel eesmärgil anda all-litsentsi kolmandatele isikutele.

6.9.2 Alates 27.11.2026 kell 21:00 (EST) võivad autorid ja esitajad laule üldsusele suunata ja igal viisil laulude tuntuse saavutamisele kaasa aidata (va. kasutada andmiseks kolmandate isikute, nende kaupade ja/või teenuste reklaamiks), juhul kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

6.10 ERR võib anda kolmandatele isikutele (nt EBU) loa salvestada finaaliga seotud ettevalmistusi (nt koosolekud, back-stage) eesmärgiga kasutada neid konkursi või Eurovisiooni lauluvõistlusega seotud audio- ja audiovisuaalsetes teostes (nt saated, dokumentaalfilmid, promod) ning nende materjalide mistahes viisil üldsusele suunamiseks. Osalejad on teadlikud, et nende isikuandmeid töödeldakse kunstilise eneseväljenduse eesmärgil. Osalejad annavad loa kasutada laulu ja selle esitusega seotud autoriõigusi ja autoriõigustega kaasnevaid õigusi ülalnimetatud teoste tootmiseks ja nende mistahes viisil üldsusele suunamiseks (nt lavaproovide ja otseülekannete salvestamiseks). Salvestamine toimub vastavalt ERR-i koordineeritud ajakavale.

7. Finaali läbiviimine

7.1 Finaal viiakse läbi 30.01.2027 toimuva otsesaatena. Laulud esitatakse otse-eetris elavas esituses taustafonogrammi saatel.

7.2 Finaalis võistleb kokku 12 (kaksteist) laulu.

7.3 Finaalis esitatavate laulude järjekorra määrab ERR.

7.4 Konkursi võidulaul valitakse välja finaali kahes voorus. Esimeses voorus žürii hääletuse ja televaatajate hääletuse teel valitakse välja 3 laulu, mis pääsevad teise vooru (superfinaali). Kui televaatajate hääletus (või mõni selle viisidest) tehnilistel vm põhjustel nurjub, siis selgitatakse võidulaul välja kas üksnes žürii hääletuse või žürii ja edukalt läbi viidud televaatajate hääletuse tulemuste põhjal.

7.5 Superfinaalis valitakse välja võidulaul televaatajate hääletuse teel. Kui superfinaalis televaatajate hääletus nurjub, siis valitakse võidulauluks finaali esimeses voorus enim hääli saanud laul.

7.6 Finaali žürii koosneb vähemalt 7 (seitsmest) liikmest, kelleks on rahvusvahelised muusika asjatundjad, kellel aktiivne kokkupuude popmuusika loomise, välja andmise või õpetamisega. Televaatajate hääletuse viisid ja korra otsustab ERR.

7.7. Võidulaulu autorid kohustuvad hiljemalt 08.02.2027 teavitama ERR-i, kas nad soovivad esindada Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel. Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist teate (e-kiri) saadab ERR-ile punktis 3.7 nimetatud isik.

7.8. Kui võidulaul loobub Eesti esindamisest Eurovisiooni lauluvõistlusel, läheb õigus paremusjärjestuses järgmise koha saavutanud laulule. Kui kolmanda koha saavutanud laul loobub esindamisest, on ERR-il õigus otsustada, millisele laulule pakkuda Eesti esindamise õigust. Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusele esindama saadetavale laulule kohaldub reglemendi punkt 10.

7.9. ERR võib esitada laulu esindama Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusele, kui laul on läbi vaadatud ja heaks kiidetud EBU poolt.

7.10. Võidulaulu autor(id) annavad ERR-ile tasuta loa laulu arranžeerimiseks (töötlemiseks) ja esitamiseks Eesti Laul 2028 finaalkontserdil. Laulu esitajad kohustuvad ERR-i soovil konkursi võidulaulu esitama Eesti Laulu 2028 finaalkontserdil.

8. Lepingute sõlmimine ja nendest tulenevad nõuded

8.1 Finaali valitud laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitakse ajavahemikus 14.12.2026 - 21.01.2027 kirjalikud lepingud, milles sätestatakse poolte õigused ning kohustused seoses laulude osalemisega konkursil ja võimaliku Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemisega. Lepingus sätestatakse ka laulude, nende esituste ja salvestistega seotud intellektuaalomandi õiguste kasutamine.

8.2 Punktis 8.1 nimetatud lepingu sõlmib ERR-iga laulu kollektiivi liikmete poolt volitatud isik. Selleks allkirjastab (digitaalselt või paberil) iga laulu kollektiivi liige (muusika ja sõnade autor(id), esitaja(d), fonogrammitootja, koreograaf jt) ERR-i poolt ette antud vormis volituse, millega volitab volitatud isikut enda eest allkirjastama punktis 8.1 nimetatud lepingut.

8.3 Kõik laulu kollektiivi liikmete poolt allkirjastatud volitused esitatakse ERR-ile koos punktis 5.5 nimetatud laulu muusikavideoga hiljemalt 24.11.2026.

8.4 Kui autori, esitaja või fonogrammitootja õigusi teostab kollektiivse esindamise organisatsioon, saab ERR sõlmitava lepinguga autorilt, esitajalt ja fonogrammitootjalt õigused ulatuses, millises ERR ei saa neid kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud lepinguga. Kollektiivse esindamise organisatsiooni (Eesti Autorite Ühing, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Esitajate Liit) kuuluvad õiguste omajad (autorid, fonogrammitootjad, esitajad) peavad hiljemalt laulu esitamisel konkursile registreerima laulu vastavas kollektiivse esindamise organisatsioonis.

9. Preemiad ja tasud

9.1 Eesti Autorite Ühing paneb liikmeks olevatele autoritele välja järgmise preemia (netosummas):

9.1.1 finaalis esikohale tulnud laulu autori(te)le 10 000 eurot;

9.1.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu autori(te)le 3000 eurot;

9.1.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu autori(te)le 2000 eurot;

9.1.4 preemiasumma jaotatakse laulu autorite vahel vastavalt Eesti Autorite Ühingus registreeritud autorlusprotsentidele ja kantakse Eesti Autorite Ühingu poolt autorite isiklikule pangakontole 30 päeva jooksul pärast finaali.

9.2 Eesti Esitajate Liit paneb laulude esitajatele välja järgmise stipendiumi:

9.2.1 finaalis esikohale tulnud laulu esitaja(te)le stipendium kogusummas 1000 eurot;

9.2.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu esitaja(te)le stipendium kogusummas 2000 eurot;

9.2.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu esitaja(te)le stipendium kogusummas 3000 eurot;

9.2.4 Eesti Esitajate Liidu stipendiumite väljamaksmisel järgitakse stipendiumite maksmise alustes ja korras toodud tingimusi.

9.3 Eesti Fonogrammitootjate Ühing maksab finaalis esikohale tulnud laulu fonogrammitootjale tasu summas 3000 eurot.

9.4 ERR ei maksa konkursil osalejatele nende autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutamise eest tasu, va kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmetele, millisel juhul maksab ERR tasu kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud lepingu alusel kollektiivse esindamise organisatsioonile.

9.5 ERR ei hüvita autoritele, esitajatele ega fonogrammitootjatele konkursi ja/või Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tõttu tehtud kulutusi (nt transpordi ja parkimisega seotud kulud), välja arvatud käesolevas reglemendis või punkti 8.1. sõlmitavas lepingus ettenähtud juhtudel.

10. Võidulaulu osalemine Eurovisiooni lauluvõistlusel

10.1 Võidulaulu osalemine Eurovisiooni lauluvõistlusel toimub vähemalt alljärgnevatel tingimustel:

10.1.1 ERR-i õigus saata ja esitaja(te) kohustus osaleda ERR-i esinduse koosseisus kuni 3 (kolme) nädala jooksul 71. Eurovisiooni lauluvõistluse toimumise ajal selle poolfinaalis, kvalifitseerumise korral finaalis ning kaasnevatel üritustel, samuti kohustus osaleda ERR-i ja EBU poolt korraldatud Eurovisiooni lauluvõistluse ettevalmistusprotsessis, kohtumistel, salvestustel ja koosolekutel. Lõplik otsustusõigus Eurovisiooni lauluvõistlusele saadetava esinduse liikmete osas jääb ERR-ile;

10.1.2 ERR-i kohustus kanda punktis 10.1.1 nimetatud isiku(te) Eurovisiooni lauluvõistlusele saatmisega seotud kulutused tingimustel ning määrades, mis on sätestatud töölähetuste kohta;

10.1.3 Eurovisiooni lauluvõistlusele esitatakse ning Eurovisiooni lauluvõistluse lavaproovides ja otseülekannetes esitatakse võidulaulu sama versioon, mis valiti konkursi võidulauluks, va kui muudatuste tegemine on hädavajalik selleks, et laul vastaks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitele;

10.1.4 võidulaulu autorite kohustus esitada ERR-ile Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemiseks vajalikud materjalid hiljemalt 08.03.2027. Materjalide loetelu, vormi ja esitamise viisi määrab EBU ning need edastatakse ERR-i antud juhiste kohaselt;

10.1.5 ERR-ile jääb otsustusõigus laulu lavalise esituse, sh stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide, lavastuse, heli ja režii ning meeskonna liikmete arvu ja koosseisu osas Eurovisiooni lauluvõistlusel. Eesti esinduse koosseisus on ERR-i poolt määratud režissöör, kes vastutab laulu lavalise esituse ja tehniliste lahenduste eest;

10.1.6 ERR-i õigus otsustada Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ettenähtud salvestiste tootmisega seotud küsimused;

10.1.7 võidulaulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustus anda ERR-ile luba (all-litsentsi andmise õigusega) laulu, selle esituste ja salvestiste kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites sätestatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel, sh laulust singelplaadi ja/või albumi tootmiseks ja kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistlusest valmivates audio- ja audiovisuaalsetes teostes;

10.1.8 ERR-i ja võidulaulu autori(te), esitaja(te), fonogrammitootja, produtsendi jt kohustus teha vastastikku koostööd Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tingimuste täitmiseks ja sellel parimate tulemuste saavutamiseks;

10.1.9 võidulaulu esitaja(te) kohustus anda intervjuusid ja osaleda ERR-i või EBU korraldatud Eurovisiooni lauluvõistlusega seotud üritustel, pressikonverentsidel ja saadetes;

10.1.10 võidulaulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustatud rangelt järgida kõiki ERR-i ja EBU määratud tähtaegu;

10.1.11 ERR-i rahaline panus võidulaulu lavalise esituse teostamisse on 3000 (kolm tuhat) eurot, summale lisandub käibemaks. Lisaks panustab ERR täiendavalt režissööri kaasamisega projekti.

10.1.12 punktis 10.1.1 nimetatud isikute kohustus Eurovisiooni lauluvõistluse ajal (sh ettevalmistusprotsessi käigus) kinni pidada EBU kehtestatud käitumisreeglitest (Code of Conduct), sh hoiduda igasugusest tegevusest, mis võib kahjustada Eurovisiooni lauluvõistluse mainet, EBU ja/või korraldava ringhäälingu usaldusväärsust, teiste osalevate ringhäälingute ning delegatsioonide head nime. Käitumisreeglite eesmärk on tagada aus, lugupidav ja turvaline võistluskeskkond, kaitsta Eurovisiooni lauluvõistluse mainet ning toetada sujuvat korraldust. Käitumisreeglite järgimine on kohustuslik kõigile Eesti esinduse liikmetele;

10.1.13 punktis 10.1.1 nimetatud isikute kohustus Eurovisiooni lauluvõistluse toimumiskohas ja muudes sellega seotud ürituste/salvestuste paikades kinni pidada korraldaja poolt osalejate ohutuse ja tervise kaitse tagamiseks kehtestatud eeskirjadest;

10.1.14 võidulaulu esitaja(te) kohustus osaleda Eurovisiooni lauluvõistlusega kaasnevatel kontsertidel, salvestustel, promotsioonisündmustel ning teistel EBU või selle volitatud partnerite poolt korraldatud seotud tegevustes, sh õigus salvestada esitajate esinemisi ning kasutada neid ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel;

10.2 Punktis 10.1 kirjeldatud võidulaulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustuste täitmine on eelduseks Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemiseks. ERR-il on õigus hinnata koostöö taset ja vajadusel seada täiendavaid nõudeid, et tagada Eesti esinduse nõuetekohane osalemine võistlusel. Kohustuste täitmata jätmine võib tuua kaasa leppetrahvide rakendamise vastavalt punktis 8.1 nimetatud lepingule, akrediteeringu tühistamise ja/või diskvalifitseerimise Eurovisiooni lauluvõistluselt.

11. Isikuandmete töötlemise tingimused

11.1 ERR kogub ja töötleb isikuandmetena füüsilisest isikust autorite, esitajate ja fonogrammitootjate isikuandmeid nagu nimi, sünniaeg, isikukood, isiku kujutis ja hääl, punktis 4.2.3 toodud lühibiograafias toodud isikuandmeid ning andmeid, mida andmesubjekt konkursi käigus ERR-ile avaldab.

11.2 Isikuandmete töötlemine on vajalik laulu osalemiseks konkursil, võidulaulu puhul osalemiseks Eurovisiooni lauluvõistlusel ja konkursil osalejatega sõlmitud lepingute täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärk on ka tagada autorite teoste, esitajate esituste ja fonogrammide õiguspärane kasutamine ning nende õiguste igakülgne kaitse vastavalt autoriõiguse seadusele.

11.3 Isikuandmete töötlejaks on ERR, asukohaga F. R. Kreutzwaldi 14, Tallinn, tel 628 4100, e-post err@err.ee.

11.4 ERR-il on õigus isikuandmeid töödelda andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil (IKS § 4) ja kunstilise eneseväljenduse eesmärgil (IKS § 5).

11.5 Kogutavatest isikuandmetest avalikustatakse üldsusele isiku nimi, kujutis ja hääl, samuti andmeid lühibiograafiast ning andmeid, mida andmesubjekt konkursi käigus ERR-ile avaldab.

11.6 Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele, kui see on vajalik teoste ja esituse kasutamiseks ja/või autori ja esitaja õiguste kaitseks, punktis 9 nimetatud tasude välja maksmiseks või kui vastav õigus või kohustus tuleneb seadusest.

11.7 Andmesubjektil on seoses isikuandmete töötlemisega õigus tutvuda ERR-i käsutuses olevate isikuandmetega andmesubjekti kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja keelata edaspidine andmetöötlus, v.a juhul, kui isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta (nt ajakirjanduslikul eesmärgil või kunstilise eneseväljenduse eesmärgil).

12. Vastutus

12.1 ERR-il on õigus reglemendi punkti 2.1.4 rikkumise korral arvata laul konkursi laulude hulgast välja, jätta laul võidulaulu tiitlita, jätta laul ilma õigusest esindada Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel ja/või nõuda laulu autori(te)lt leppetrahvi summas 2000 (kaks tuhat) eurot.

12.2 ERR-il on õigus reglemendis, selle lisades ja Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites toodud tähtaegade rikkumisel nõuda leppetrahvi 1000 (üks tuhat) eurot iga rikkumise eest ja nõuda kahju hüvitamist leppetrahvi ületavas osas (nt tehnilise meeskonna ületunnitasud, EBU poolt ERR-i suhtes rakendatud leppetrahvid ja kahjunõuded).

12.3 ERR-il on õigus arvata laul konkursil võistlevate laulude hulgast välja, jätta laul võidulaulu tiitlita ja nõuda ERR-ile tekitatud kahju hüvitamist, kui lauluga seotud autor, esitaja või fonogrammitootja või nende esindaja rikub oluliselt käesolevat reglementi, ei allkirjasta punktis 8.1 nimetatud tähtpäevaks lepingut või rikub nimetatud lepingut.

12.4 ERR-il on õigus jätta laul ilma õigusest esindada Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel ja nõuda ERR-ile tekitatud kahju hüvitamist (nt EBU poolt ERR-i suhtes rakendatud leppetrahvid ja kahjunõuded), kui võidulauluga seotud autor, esitaja või fonogrammitootja või nende esindaja rikub Eurovisiooni lauluvõistluse reegleid.

13. Lõppsätted

13.1 Konkurss loetakse väljakuulutatuks 04.09.2026, reglement konkursi tingimustega avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

13.2 Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega on võimalik tutvuda internetis https://www.eurovision.com/newsroom/rules-of-the-contest/ ning konkursil osalejaid puudutavas ulatuses ning laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitava lepingu projektiga on puudutatud isikutel võimalik tutvuda ERR-i asukohas.

13.3 ERR jätab endale õiguse teha reglemendis muudatusi. Muudatused avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

13.4 Konkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava on toodud reglemendi lisas nr 1.