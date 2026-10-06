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Ansambel Some Times: näitame, mida noored ja vihased jazz-muusikud teha võivad

Vikerraadio
Foto: Sadu-Triste Juurikas
Vikerraadio

Möödunud nädalal debüütalbumi avaldanud jazz-duo Some Times ütles intervjuus ERR-ile, et soovivad oma seinast seina albumiga näidata, milleks noored ja vihased jazz-muusikud võimelised on.

Kaasik selgitas, et Some Times on jazz-fusion kollektiiv, mis tuli kokku, kui ühes Männaga hakati Uno Naissoo nimelise heliloomingu konkursi tarvis muusikat kirjutama. "Selle me kuidagi võitsime ja saime sellest hästi palju innustust edasi bändi teha. Tegime posu lugusid ning viimase aastaga oleme saanud enda plaadi," rääkis Kaasik.

Some Timesi debüütalbum "Oddly Even" nägi ilmavalgust 2. oktoobril. Plaadilt leiab kümme lugu, mis vältavad kokku 50 minutit. Plaadi nimilugu ongi Naissoo konkursil premeeritud lugu.

"Some Times on bänd, mis mängib hästi energilist, väga seinast seina muusikat ning tahab näidata, mida noored vihased jazz-muusikud teha võivad," lisas Kaasik. "Plaadil on RnB-ballaad, on instrumentaalmuusikat, kiiret vokaaliga funk'i," lisas Männa.

Kaasik ja Männa kohtusid MUBA-s. "Mina käisin seal juba varem ja Mikk tuli Tartust, Heino Elleri koolist. Algselt mängisime lihtsalt koos erinevates kollektiivides ja koolikontsertidel. Naissoo konkurss pani mõtte pähe, et võiks midagi koos teha. Konkursiks valmistumine läks nii intuitiivselt, et väga loogiline oli bänd teha," tõdes Männa.

Plaadi jaoks kirjutatud lugusid taheti mängida koos oma lemmikmuusikutega. Nii löövad plaadil kaasa 13 tunnustatud Eesti muusikut, nende seas Heikko Remmel (basskitarr) ja Aleksander Paal (saksofon). "Nad aitasid Männa saunas kahekesi kirjutatud muusika veel rohkem ellu tuua," tõdes Kaasik. "Marteni saunaruum on muutunud meie bändi mitteametlikuks kontoriks, kus me veedame pikki päevi ja kirjutame muusikat," lisas ta.

Some Timesile oli oluline ka külalismuusikute enda panus. "See on väga teretulnud. Sellise muusika puhul sa ei tahagi, et inimesed mängiksid seda iga kord samamoodi. Meie jaoks on väga oluline, et meie muusika hingaks ja oleks iga kord päris," rääkis Kaasik.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "R2 Päev", intervjueeris Ragnar Kaasik

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