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Kirdi treener: pidev vigastustest taastumine on nagu peaga vastu seina jooksmine

Ringvaade
Foto: kaader filmist
Ringvaade

Magnus Kirdi sõber, endine treener ja mänedžer Marek Vister nentis, et pidev vigastustest taastumine mõjub sportlasele kui peaga vastu seina jooksmine, mis kurnab nii vaimselt kui füüsiliselt.

Sel kolmapäeval jõuab kinodesse Steiv Silma dokumentaalfilm "Magnus Kirt. Tagasitulek". Film räägib odaviskaja Magnus Kirdist, kes viskas oda kaugemale kui ükski eestlane enne teda.

Kirdi sõber, treener ja mänedžer Marek Vister ütles "Ringvaates", et film annab hea ettekujutuse, milline mees Magnus Kirt on. "Seal filmis näitab ta nii mõndagi sellist poolt, mida võib-olla muidu ekraani pealt ei näe," märkis ta.

Vister tõdes, et sõbra treeneriks ja mänedžeriks olemine oli nagu kümme aastat õhukesel jääl kõndimist. Samas rõhutas ta, et tõsiselt nad kunagi tülli ei pööranud.

"Me oleme ikkagi vennad. Kui oli midagi sellist, mis vajas lahendamist ja me tundsime, et meil on pinge, siis me ütlesime, et davai, räägime asja ära, mingi jama on majas. Rääkisime ära, elu läheb edasi. Nii peakski olema paljudes erinevates suhetes: sa räägid ära, saad asjad korda ja liigud edasi."

2019. aastal oli Kirt maailma edetabeli esinumber. Aasta varem Euroopa esivõistlustelt pronksi võitnud mees läks Dohasse maailmameistrivõistlustele suurfavoriidina kulla järele. Ent eelviimasel katsel tuli viske ajal õlg liigesest välja. Viimasele katsele, mis oli aastaid olnud tema tugevaim relv, ta enam minna ei saanud.

Esialgu oli filmi keskne eesmärk Kirdi tagasitulek pärast rasket õlavigastust. Filmi plaani kuulus Tokyo olümpiamängudele jõudmine ja seal kuldmedali võitmine, kuid elu läks teisiti: õlavigastusest saadi küll üle, kuid siis tulid juba muud tervisemured. Visteri sõnul põletab pidev vigastustega kimpus olemine sportlase nii vaimselt kui ka füüsiliselt läbi.

"Sa lihtsalt jooksed kogu aeg peaga vastu seina, nii et sa ei liigu edasi. Sportlase jaoks on hästi oluline, et sa näed reaalselt mingit progressi, odaviske puhul rohkem meetreid. Aga kui seda progressi ei näe, siis see hakib sind vaimselt nii ära, sul on pinge kogu aeg peal, et kõik justkui ootavad seda, ise ka ootad, ja kui seda ei tule, siis sa oled lõpuks nii tühjaks pigistatud sidrun, et sa lihtsalt ei tahagi sinna staadionile minna," kirjeldas ta.

Täna Kirt enam tegevsportlane ei ole, vaid nüüd ta treenib järelkasvu. Kirdi sportlaskarjääri lõpetamise kohta ütles Vister, et iga hea raamat saab üks hetk läbi.

"Sellel hetkel kui me teadsime, et olukord on piisavalt tõsine, et siit enam sellist lennukit ei ole, siis me pidimegi otsima enda jaoks uued väljakutsed. Mina leidsin enda väljakutse, Magnus leidis enda väljakutse ja toimetame edasi," lausus ta.

Kahe mehe omavaheline dünaamika on aga jäänud samaks. "Suhted on ikka alati lähedased. Me suhtleme igapäevaselt. Me oleme sõbrad, me oleme vennad. Oli see spordiaeg, nüüd on teistsugune eluaeg, juttu on alati meil," kinnitas Vister.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

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