Dulwichi galerii Konrad Mägi näitusest: britid armastavad maastikumaale

Londoni mainekas Dulwichi galerii võõrustab Konrad Mägi suurnäitust ja galerii juht Jennifer Scott tõdes, et Briti rahvas armastab maastikumaale. Mägi näituse kuraatori Kathleen Soriano sõnul toob Mägi oma loomingu eri etappides kokku kõik 20. sajandi alguse kunstiliikumised.

Rohkem kui sada aastat pärast oma surma jõudis Konrad Mägi suurnäitus Londoni mainekasse Dulwichi galeriisse, mis avati rohkem kui 200 aastat tagasi ja mis on Inglismaa kõige vanem avalikuks kunstigaleriiks ehitatud hoone. Üle 60 Mägi töö on nüüd galeriis üleval kõikidele kunstisõpradele vaatamiseks.

"Konrad Mägi on Eestis nii kuulus, küsisime endalt Londonis, miks me temaga veel tuttavad pole," ütles Dulwichi galerii juht, kunstiajaloolane Jennifer Scott.

Kumu direktor Kadi Polli sõnul on Dulwichi galerii huvitatud just 20. sajandi alguse kunstist ja otsib kunstnikke, kes pole veel Inglismaal nii tuntud. "Vähetuntud 20. sajandi alguse kunstnike tutvustamine on selle galerii eraldi leivanumber," tõdes Polli.

"Mind huvitavad rohkem kunstnikud, kellest me nii palju ei tea, Dulwich on väga julge, et selliseid näitusi korraldab. Kultuurisektor vajab praegu rahastust ja on oluline, et ostetaks pileteid. Tuua näitusele kunstnik, kellest keegi pole kuulnud, on väga julge samm," ütles kuraator Kathleen Soriano.

Dulwichi galerii avati 1817. aastal ja see on esimene maja Inglismaal, mis ehitati spetsiaalselt kunsti näitamiseks. Ehitas selle John Soane, kes tegi hoonele hiigelsuured katuseaknad, et päikesevalgus sisse paistaks ja kunsti saaks päevavalguses vaadata.

"Me oleme siin maal armastatud, see galerii on populaarne," rõõmustas Scott.

Galeriis on väljas ka üks Rembrandti väike portree, mida on sellest galeriist varastatud neljal korral ja sellega hoiab ta ka Guinnessi rekordit kui maailma enim varastatud kunstiteos.

"Briti rahvas armastab maastikumaale, millel on päikesepaiste, vihm ja lumi. Võib-olla sellepärast, et ilm siin kogu aeg muutub," tõdes Scott.

Soriano sõnul Konrad Mägi projektiga kolm aastat tagasi alustades leidsid nad, et tema maastikumaalid on kindlasti menukad. "Tema puhul on huvitav, et ta on endasse kogunud paljusid selle perioodi mõjutusi. Ta armastas loodust, otsis looduses midagi jumalikku. Kunstnikud läksid eemale linnadest, hingetutest surnud linnadest," nentis Soriano. "Mägi toob kõik tolleaegsed liikumised kokku oma loomingu eri etappides."

"London on maailmalinn ja siia tulevad võib-olla ka need inimesed, kes mujale ei lähe. See galerii on väga õige koht, kus Konrad Mägi suurnäitus teha. Me seda väga soovisime ja nüüd on see näitus siin," ütles kunstikollektsionäär Enn Kunila.

"Oleme nüüd teinud kaks filmi Eesti aaretest ja tuleme varsti tagasi. Olemine sellel pehmel maastikul, pehme tuule käes, kauni mere ääres, nautides metsade imesid, see kõik oleks kui jäädvustatud Mägi maalidel. On selline tunne, nagu oleksin tagasi kaunil Eestimaal," ütles Mägi näitust külastanud kirjanik ja saatejuht Bettany Hughes.