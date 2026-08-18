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Eesti ujujate fänn Pariisi võistlusel: enamike hääled jäid basseini äärde

Vikerraadio
Foto: Kirke Ert/ERR
Vikerraadio

Eesti ujujaid Pariisi võistlustel fännina toetamas käinud Elinor Tomingas rääkis Vikerraadios, et käis oma perest kolme põlvkonna naistega ujujatele kaasa elamas. Tomingase sõnul jäid enamike fännide hääled basseini äärde ja kõige kõvema häälega elas sportlastele kaasa tema ema.

Ligikaudu 70 Eesti ujumisfänni toetas Eesti ujujaid Pariisis toimunud Euroopa meistrivõistlustel. Esmakordselt nii suure ja ühtse grupina tiitlivõistlustele saabunud eestlased paistsid tribüünidel silma nii siniste fännisärkide, Eesti lippude kui muu rahvusliku atribuutikaga.

"Kõigil olid organiseeritud särgid seljas, suured ja väiksed lipud kaasas ja ma arvan, et enamike fännide hääled jäid ka sinna basseini äärde," muheles Eesti ujujate fänn Elinor Tomingas.

Kuna viimase nelja aasta jooksul on ujumine laste ujumistrennide näol Tomingase enda perre ka jõudnud, siis Facebookis Eesti ujumisliidu üleskutset märgates otsustas ka tema ujujate fänniperega ühineda.

"Lastele kinkisime piletid sünnipäevadeks. Kutsusin ka oma ema kaasa, nii et käisimegi kolme põlvkonna naistega meie ujujatele kaasa elamas. Minu ema tegi basseini ääres kõige kõvemat häält, sest tema on sportlastele hästi tugev kaasaelaja olnud," sõnas Tomingas.

Fännikogunemisel ühes kohalikus söögikohas ütles Tomingase sõnul Ralf Tribuntsov, et nemad ka ujujatena alles õpivad, kuidas fänlusest stardienergiat võtta.

"Lapsele tuleb trennis toeks olla ja rasketel hetkedel õigeid sõnu öelda, töö teeb laps lõpuks ise ära," ütles Tomingas, kuidas lapsi trennis käimisel toetada.

Tomingas ise kasvas üles kohas, kus basseini lähedal ei olnud. "Ujumisoskus tuli suvel järvedest ja mingit organiseeritud õpet mul omal ajal ei olnud."

"Järjepidevus on igal alal oluline," ütles Tomingas, kes on ise hommikuti kell 6.30 basseinis.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Vikerhommik", saatejuhid Taavi Libe ja Kirke Ert

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