Viinamarjakasvataja: parima dolma saab õigesti valitud viinamarjalehest

Viinamarjakasvataja Nele Jaago rääkis "Terevisioonis", et parima dolma saab õigesti valitud viinamarjalehest ja heast täidisest. Jaago sõnul on dolma täidise puhul oluline veel see, et täidis tuleb ülemaitsestada.

"Viinamarjasorte on saja ringis ja neid, mis praegu juba marju kannavad, on 60-70 ringis. Botaanikaaeda näitusele jõuab neist loodetavasti 40," ütles viinamarjakasvataja ja koolitaja Nele Jaago.

Viinamarjalehtedel on väga suur vahe. "Nii välimusel, tekstuuril kui maitsel. Kõige paremini sobivad söömiseks noored rohelised lehed," lisas Jaago.

Dolma ehk täidisega viinamarjalehtede tegemiseks tuleb lehed enne ära töödelda. "Kaks-kolm minutit keevas vees. Lehed tõmbuvad pruunikaks ja lähevad pehmeks, siis on neid hea rullida," nentis Jaago.

Lehe karedam pool tuleb panna taldriku põhja poole. ja siledam pool jääb enda poole. "Lehe varre osa jääb ka teie poole. Teelusikaga võtta natuke täidist ja panna lehe ette keskele. Ühe külje pealt võtate lehe ja painutate keskele täidise peale ja siis teiselt poolt lehe ja painutate peale. Nüüd on sõrmeosavus. Pöialdega saab siit alt lükata nurgad kokku, täidise vastu. Teise sõrmega tõmbate täidise natuke pöialde poole ja hakkate vaikselt rullima," juhendas Jaago.

Jaago sõnul pole tal klassikalist täidist ja iga kord teeb ta erineva täidise. "Sõltub mu tujust ja sellest, mis mul kapist on võtta. Kindel on aga see, et riis on seal sees."

Stuudiosse võttis Jaago kaasa täidise, kus oli hakkliha, tomatit, paprikat, peterselli ja ürte. "Kõik on pannil kokku segatud ja viimase komponendina läheb riis, mis jääbki pannil kõvana. Kui hakata rullima, on riis rulli sees kõva, see on sellepärast, et kui rull hakkab pärast potis podisema, ei läheks riis täiesti pudruks."

Esimese asjana peab poti põhja panema õli, et dolma põhja ei kõrbeks. "Põhi peaks olema õliga kaetud. Suurtelt viinamarjalehtedelt võtad varred ära ja laod lehed potipõhja. Siis paned tihedalt poti põhja rullitud dolmad. Kui on mitu kihti, siis tulevad dolmad paremad, ainult ühe kihiga ei tule nii maitsvad. Kui dolmad on potti laotud, tuleb dolmade peale panna ka õli, siis küüslaugud ja sidruniviilud ja kõige lõpuks nii palju vett, et kataks eelviimase dolmade rea ära. Kõige peale paned raskuseks taldriku, et rullid lahti ei tuleks, " õpetas Jaago. "Keskmiselt lasta podiseda 45 minutit, et riis jõuaks pehmeks saada."

Kõrvale võib teha hapukoore-küüslaugu kastme või kastme maitsestamata jogurtiga.

"Parima dolma saab õigesti valitud viinamarjalehest ja heast täidisest. Dolma täidise puhul on oluline veel see, et täidis tuleb ülemaitsestada. Kui pannil teed ja maitsed, et nüüd läks liiga palju, siis on just õige.