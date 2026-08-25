Harrastusalpinist: mägi otsustab, kas ta võtab sind vastu või mitte

Harrastusalpinist Sirle Loigo pidi Lenini mäe ekspeditsioonil tippu jõudmisest loobuma, sest mäel valitsesid ekstreemsed ilmaolud. Loigo sõnul õpetas retk talle, et kõrgmäestikus ei tohi oma võimeid üle hinnata, sest vale otsus võib maksta elu.

Sirle Loigo valmistus 7130 meetri kõrguseks Lenini mäeks kaks aastat, kuid tipp jäi seekord saavutamata. Tipuööl ulatusid tuuleiilid mäel kuni 40 meetrini sekundis ja temperatuur langes 30 külmakraadini.

"Alpinistid ütlevad selle kohta, et mägi otsustab, kas ta võtab sind vastu või mitte. Lenin oli otsustanud, et sellised harrastusalpiniste ta ikkagi sinna vastu ei võta," kirjeldas ta "Terevisioonis" tipuöö ekstreemseid olusid.

Tippu jõudmata jäämine oli Loigo jaoks siiski pettumus. "Ma läksin ikkagi Tallinna lennujaamast ära Lenini tippu tegema. Absoluutselt. Arvasin, et kui see ei õnnestu, siis ma olen allaandja, see on läbikukkumine, aga seal mäe peal sa tegelikult saad sõna otseses mõttes looduse käes jalaga näkku. See teeb sulle väga kiiresti selgeks, millised on su võimed, millised on su kogemused ja seda, milline sa arvad, et su vorm on, ja seda, mis see tegelikult on. Seda mõõdetakse ikka tõusumeetrites."

Tema sõnul ei saa kõrgmäestikus oma võimeid üle hinnata, sest vale otsus võib seal maksta elu. Lenini ekspeditsiooni ajal suri mäel üks noor poola kodanik 6100 meetri kõrgusel ning teine alpinist toodi mäelt alla raskes seisundis.

Loigo ütles, et on keeruline vastata küsimusele, miks inimene end sellistesse ebamugavatesse ja ohtlikesse olukordadesse viib. Tema hinnangul on mägedesse minekus midagi ürgset. Kõrgemale tõustes muutub elu väga lihtsaks ning alles jäävad peamiselt esmased vajadused.

"Sa tegelikult ei mõtle seal, et oo, ma olen nüüd vägev ja ma olen siin kõva tegija. Sul ongi siin väga lihtsad vajadused – sulatada vett, saada juua, süüa, hoida ennast soojast. Põhimõtteliselt hoida ennast elus. Muudeks emotsioonideks ei ole sul seal ruumi," kirjeldas ta.

Kuigi Loigo Lenini mäe tippu ei jõudnud, ei pea ta ekspeditsiooni enda jaoks läbikukkumiseks. Ta kavatseb praegu mägedest aastaks pausi teha ning keskenduda Tallinna Ironmanile.

"Sellest ma saan aru, et kindlasti pole see mu viimane mägi ja kindlasti ma seda 7000 ei jäta. Kui Ironman on tehtud, siis järgmine mägi ootab mind. Eelduslikult Nepalis."