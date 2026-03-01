Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

Matilde Matvere rääkis saates "Hommik Anuga", et pärast filminduses töötamist pidi ta mõni aeg nõudepesijana töötama, enne kui leidis oma tõelise kutsumuse Narva noortele eesti keelt õpetada. Matvere sõnul on kõige ilusam kingitus, mida vanemad saavad lapsele anda, austus iseenda ja teiste vastu.

"Aasta alguses avastasin, et tööd on liiga vähe. Aasta peale on magusaid ülilahedaid projekte nii vähe, et pidin aasta algul nõudepesijaks käima ja lisaraha eest koera jalutama. Isegi kui mõnest projektist saab sellise palga, et selle saab aasta peale ära jaotada, siis tegevusetult vabakutselise töötajana kodus istuda on ikkagi totakas tunne, et ei saa ennast piisavalt rakendada," ütles Marko Matvere tütar Matilde Matvere, miks ta loobus oma unistuste tööst režissööri abina, mida tegi ligi kümme aasta.

"Kevadel liitusin vabatahtliku keelesõbra programmiga ja mulle sattus loosi tahtel Narva naine Olga, keda mul on nüüd suur au kutsuda oma sõbrannaks," ütles inglise filoloogiat õppinud Matvere, kes viimased pool aastat on olnud Narva Vanalinna Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja "Kui ma lõpuks pidin valima, millisesse kooli ma tahan õpetajaks minna, siis üks põhjustest Narva kooli kasuks otsustamisel oli kindlasti Olga."

Matvere tõi välja, et pärast kooli on Narva laste ja noorte haridus ainult venekeelne. "Ma loodan ka sinna lähitulevikus kuidagi hakata panustama."

"See, et inimene ei oska eesti keelt, ei tähenda, et ta ei oleks eestimeelne. Seda ma näen koolis oma kolleegide seas, näen õpilaste seas. Keeleoskus on asi, mis tuleb mõnedel inimestel väga raskelt. Kui inimene õpib sõbralikus õhkkonnas, eksimisele antakse ruumi ja ollakse kannatlikud, siis meie aju areneb. Mina ütlengi oma õpilastele, et eesti keele õppimine on üks aju treenimise võimalusi," tõdeb Matvere. "See on minu arvates täielik müüt, et Ida-Virumaal ja Narvas elavad inimesed, kes ei ole eestimeelsed."

Matvere sõnul annab õpetaja töö talle hästi palju rõõmu, eneseteostust ja arengut. "See on see, mida ma igatsesin. Kui ma pesin nõusid oma sõbranna kohvikus või jalutasin Kalamajas kellegi teise koeraga, siis ma küll tundsin, et ma aitan kedagi, aga ma ise ei arene väga palju edasi."

Siira inimesena on Matvere avastanud, et siiras inimene võib sageli olla ka naiivne, keda on kerge petta, aga Narvas on ta kogenud, et kui seal siirusega suhelda, siis vastatakse talle samaga. "Siis ma tunnen ennast turvaliselt," tõdes Matvere, kelle sõnul on Narvas palju inimesi, kelle silmad lähevad särama, kui nad saavad eesti keeles rääkida.

Matvere sõnul ütlevad mõned inimesed, et temaga eesti keeles suhtlemine on nende päeva tipphetk. "Võib-olla sellepärast, et tal on eesti keele oskus kuskil taskupõhjas peidus, aga kui ta ei saa seda praktiseerida, siis ongi natukene nukker," sõnas Matvere.

"Kui me anname Narvas elavatele inimestele märku, et meie riigil on nende oskusi ja teadmisi vaja, seda rohkem saame sealseid noori enda poolele," tõi Matvere välja.

Mitu korda on Matilda leidnud õpikust oma isa Marko nime ja ka õpilased on sellele tähelepanu pööranud. "See on üllatav, on hästi suur au, et õpilased selle kohe ära tundsid, mul on väga uhke olla tema tütar. Isa on minu valiku üle väga uhke, et ma õpetajaks hakkasin, sest sisemiselt on paps küll punkar, aga tegelikult ta väga austab tarku inimesi ja inimesi, kes tahavad tarkust jagada. Seda on mulle elu jooksul õpetanud nii minu isa kui mu ema," on Matvere oma vanematele väga tänulik.

Kui last austada ja aru saada, et tal on oma soovid ja laps ei pea alluma oma vanemate käskudele lihtsalt sellepärast, et ta on tema ema või isa, nagu tema vanemad seda tegid, siis see on Matvere sõnul kõige suurem kingitus lapsele.

Oluline on Matvere sõnul ka see, et õpetaja ei tohiks olla inimene, keda karta, ja kellele vastu vaielda ei julge.