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Palverändur Rebeka Neitsov: vajasin aega, mil ma ei pea ühtki otsust tegema

Klassikaraadio
Foto: Klassikaraadio
Klassikaraadio

Palverändur Rebeka Neitsov rääkis Klassikaraadios, et läks palverännule, sest vajas aega iseendale ning soovis vabaneda vastutusest ja otsuste langetamisest. Neitsovi sõnul suutis ta kõndimise ajal välja filtreerida elemendid, millega tuli ka pärast palverännakut edasi tegeleda.

Camino de Santiago ehk Jaakobitee on Euroopa tuntuim palverännuteede võrgustik, mis viib Hispaania loodenurgas asuvasse Santiago de Compostela katedraali.

"Palverännakule minemise mõte tuli mul sõpradega rääkides, sest mitmed mu tuttavad olid palverännakul käinud. Mul oli töö juures väga stressirohke aeg, kus ma pidin iga päev palju otsuseid tegema, see oli pidev otsuste langetamine. Lihtsalt tundsin, et mul on vaja aega, kus ma mitte ühtegi otsust ei tee. Sõpradega tuli jutuks, et palverännutee ise viib ja kannab sind, sa ei pea kogu aeg mõtlema oma järgmist sammu ette," tõi välja palverändur Rebeka Neitsov.

Neitsov töötab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kommunikatsioonialal. "Mul oli vaja aega iseendale, tundmaks, et ma ei pea kõige eest kogu aeg vastutama. Kohati oli see vastutuse äraandmine universumile," muheles Neitsov. "Tahtsin kinnitust sellele, et mingid asjad ei ole alati minu otsustada ja minu kanda, vaid meil on ühine vastutus."

Palverännakul tekib Neitsovi sõnul päris arvestatav kommuun. "Olen selle grupiga praegugi ühenduses."

Kõndimise ajal suutis ta välja filtreerida elemendid, mis nõudsid tegevust ka pärast palverännakut ja millega tuli hiljem edasi tegeleda. "Mulle jõudsid kohale ideed ja emotsioonid, millest sain aru, et nendega tuleb edasi tegeleda. Kõrvalise ehk vähemolulise suutsin kõrvale panna."

Pettumus oli see, et mida lähemale ta Santiagole jõudis, seda vähem jäi aega iseendale, sest viimasel sajal kilomeetril tekkis kerge ülerahvastatus. "Selleks, et diplomit kätte saada, peab koguma igasuguseid templeid ja vähemalt sada kilomeetrit jalgsi läbima," nentis Neitsov.

Kokku kõndis Neitsov jalgsi natuke vähem kui 300 kilomeetrit. "Ühtegi loobumishetke mul ei olnud, kuigi oli inimesi, kes katkestasid, sest keha andis alla."

Ta meenutas, et kaks kilomeetrit enne Santiagot hakkasid pisarad voolama. "Tundsin end sellel rännakul nii hästi, sain ennast vabaks lasta ja olla täpselt see, kes ma olen. Kõik oli väga emotsionaalne. Kindlasti lähen ma veel palverännakule," tõdes Neitsov.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Delta", saatejuht Jaan Leppik

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