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Helen Pärk: krimikirjandus liigub üha enam musta huumori suunas

Vikerraadio
Foto: ERR
Vikerraadio

Teatri- ja kirjanduskriitik Helen Pärk rääkis Vikerraadios, et Põhjamaade liiga sünge ja tohutult verine krimikirjandus ei lõõgasta inimest, vaid pigem tekitab õudu. Pärgi sõnul näitavad ka maailmas levivad trendid, et ülim süngus on krimikirjandusest taandumas ja krimižanr liigub aina enam musta huumori suunas.

"Matemaatikutele on krimikirjandus kui ristsõnamõistatus, pusle või sudoku. Ma teen seda täiesti tehniliselt ja minu eesmärk on välja peilida kurjam enne kui see raamatu lõpus välja tuleb. Krimikirjandus oma ülesehituselt on oluliselt keerulisem kui miski muu žanr," ütles Helen Pärk, kes on õppinud kirjandusteadust, aga kelle esimene haridus on matemaatika.

Oma kogemusele toetudes soovitas Pärk lugeda Martin Hooki põnevusromaani "Sitt päev". "Äärmiselt lustakas lugu, autor on kirjutanud seda kümme aastat. Kohad on äratuntavad, jääb põneva koha peal pooleli, nii et ilmselt on oodata ka teist osa."

"Põhjamaade liiga sünge ja tohutult verine, kõikidest muredest lokkav krimikirjandus ei lõõgasta inimest kuskilt otsast, vaid pigem tekitab õudu. Minu jaoks on need ajad ümber ja seda näitavad ka maailmas levivad trendid, et krimikirjandus liigub pigem musta huumori suunas. Ülim süngus on õnneks taandumas," leiab Pärk.

Pärk tõi välja "Kriminaalse raamatukogu" sarjas ilmunud Joel Jansi romaani Rõngu roimadest ja Indrek Hargla seikluspõneviku "Mõrv Südalinna kultuurikeskuses".

"Tore lugemine on ka Hella Riisalu koomiline eesti krimiromaan "Kadunud professor". See on väga lustakas lugu, peaaegu krimijutt, aga natuke naistekas ka," tõi Pärk välja.

Eesti krimikirjanikest soovitas Pärk lugeda ka Gert Kiileri eradetektiiv Paul Johnsoni lugusid. "Neid on praegu kokku kolm ilmunud. Väga lahe lugemine," nentis Pärk.

Välismaistest krimikirjanikest tõi Pärk välja Anthony Horowitzi sarja "Minu harakamõrvad". "Raamatuid on kolm ja need on parajad telliskivid. See on romaan romaanis. Väga palju on vihjeid Agatha Christie'le. See on tõesti põnev, kuidas autor on need raamatud kirjutanud. Kõigile, kes tahaksid krimikirjanikuks saada, võiks see olla kohustuslik kooliõpik."

Satu Rämö on soomlannast kirjanik ja üks Soome enimmüüdumaid 21. sajandi autoreid. "Tema "Hilduri" lood. Ta ei ole väga sünge. Islandi loodus ja muistendid. Soomes on tema raamat jõudnud juba teatrilavale," nentis Pärk.

Suve parimaks teatrielamuseks peab Pärk Saaremaa ooperipäevadel esietendunud Wagneri "Reini kulda". "Tohutu produktsioon. Meeletult head osatäitmised. Väga vaimukad rollilahendused. Sopranid olid basseini ujuma pandud, hiiglased võtsid enda alla pool lavaruumi. Väga hästi ja kõrvu paitavalt lauldud, võimas elamus," kirjeldas Pärk.

Pärk tõstis esile ka Nuutrumi "Vargamäe valvurit" ja Kellerteatri lavastust "Mõrv Idaekspressis".

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Margit Kilumets

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