Krimikirjanik Ann Cleeves: kipun võõraste inimeste vestlusi pealt kuulama

Briti krimikirjanik, detektiiv Vera ja uurija Jimmy Perezi looja Ann Cleeves rääkis "Ringvaatele", et ta on väga uudishimulik, kuulates restoranis ja ühistranspordis sõites teiste inimeste vestlusi pealt. Cleevesi sõnul ei saa ta aru, kuidas saab üldse olla kirjanik, kui ühistransporti ei kasuta.

"Alustan just uue Jimmy Perezi looga. Olen päris elevil, et saan temaga uuesti tutvust teha, aga lõpule jõudes olen temast ehk veidi tüdinud ja tahan teha midagi muud. Väga harva kirjutan sama uurija lugusid kohe üksteise järel," ütles Briti krimikirjanik Ann Cleeves, kes on muuhulgas loonud kaks palavalt armastatud detektiivi nagu Vera krimisarjast "Vera" ja inspektor Jimmy Perez sarjast "Shetland".

"Kui olen nukker või vajan lohutust, siis pöördun tagasi vanade kuldajastu autorite juurde, nagu Margery Allingham, Dorothy Sayers, Nicholas Blake," sõnas Cleeves, kes kirjutab mõrvamüsteeriume juba viimased 40 aastat.

Tihtipeale ei tea Cleeves kirjutamist alustades, kes on ohver. "Alustan tavaliselt väga tugevast pildist. Raamat, mis ilmub sügisel, algab kirjeldusega majast. Siis hakkasin mõtlema, kes seal elas ja mis seal toimus ja kelle laip oli basseinis," kirjeldas ta oma kirjutamisprotsessi.

Kui ta end ummikusse kirjutab, läheb ta pikale jalutuskäigule ja püüab aru saada, mida teeks uurija, kui oleks ummikseisus. "Tavaliselt see õnnestub."

Cleevesi sõnul sündis uurija Vera nii, et algul kirjutas ta hoopis teistsugust raamatut, aga tal oli uus ja väga noor toimetaja, kellel polnud erilist usku traditsioonilisse krimikirjandusse. "Mingil hetkel ei ostetud mu raamatuid eriti hästi ja seega olin valmis kirjutama kõike, mida ta tahtis. Toimetaja küsis, kas ma kirjutaksin omaette psühholoogilise romaani. Üldse ilma detektiivideta. Kirjutasin raamatu kolmest naisest, kes elavad koos Northumberlandi mägedes ja tegelevad keskkonnavaatlustega. Ma tapsin neist ühe, aga siis jooksin kinni," meenutas kirjanik.

Ameerika krimikirjanik Raymond Chandler on öelnud, et kui süžeega ummikus oled, lase mingil tüübil püss käes uksest sisse murda. "Relvadest ma eriti ei kirjuta, ma ei tea neist midagi, aga kirjutasin matusestseeni ja mõtlesin, et las nüüd uks lüüakse lahti ja vaatame, kes sisse astub. Ja oli üks neist imelistest hetkedest, mis kirjutades võib olla. Sisse tormas Vera Stanhope. Mul oli olemas tema nimi, väljanägemiselt pigem kodutu, mitte uurija. Kõik märkmed supermarketi kandekotis. Ja seal ta siis oligi, ülimalt enesega rahulolev. Äkki just seepärast ta inimestele meeldibki," sõnas Cleeves.

Verat tele-ekraanil kehastav Brenda Blethyn on kirjaniku hea sõber.

"Minu jaoks on kirjutades kõige olulisem asukoht. Tean, et saan kirjutada rohkem Northumberlandist, kus ise elan," tõi krimiirjanik välja.

Cleeves on inimeste suhtes väga uudishimulik. "Ma kipun kõiki pealt kuulama. Mu pere vihkab seda, et võin näiteks õhtusöögilauas istuda ja neile edasi rääkida, millest vesteldakse naaberlaudades. Ühistranspordis sõites ainult kuulangi, mis mu selja taga toimub. Ei tea, kuidas saab olla kirjanik, kui ühistransporti ei kasuta," muheles Cleeves.

Sel nädalavahetusel tuleb Cleeves esinema Rõuge krimifestivalile. "Ma väga ootan seda kohtumist. Tahan oma novelle seostada paikadega, kus käin puhkusel või festivalidel, kus kohtun teiste kirjanikega. Uues kohas tekib see esimene selge kogemus lõhnadest ja piltidest. Seda ongi minu meelest novellidele vaja. Esmamuljet. Väga ootan seda festivali," tõdes Cleeves.