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Pesudisainer: aluspesu ideaalne sobivus sõltub õigesti võetud mõõtudest

Raadio 2
Foto: ERR
Raadio 2

Veronika Šabunja rääkis saates "R2 Hommik!", et kuigi ta vihkas õmblemist, sai temast pesudisainer ja õmbleja, kes teeb naistele individuaalmõõtude järgi aluspesu. Šabunja sõnul tuleb pesu ideaalne sobivus õigesti võetud mõõtudest, sest kõik kehad on erinevad.

"Kuus aastat tagasi ärkasin hommikul üles ja mõtlesin, et minust saab nüüd õmbleja. Hakkasingi proovima erinevaid kleite ja seelikuid õmmelda, aga sain kiiresti aru, et see pole üldse minu ala. Ühe kleidi õmblemine võttis väga kaua aega. Siis nägin juhuslikult üht aluspesu pilti ja sain kohe aru, et see on minu ala. Sealt see kõik algas, alustasin täiesti nullist, polnud isegi kunagi ühtegi õmblusmasinat näinud ja isegi vihkasin õmblemist," meenutas pesudisainer Veronika Šabunja, kes õmbleb individuaalsete mõõtude järgi naiste aluspesu.

Šabunja õppis aluspesu õmblema iseseisvalt. "Õppisin veebi teel, tellisin sada kursust, kust ma õppisin. See oli väga raske," nentis disainer.

Pesu ideaalne sobivus tuleb Šabunja sõnul õigesti võetud mõõtudest. "Sellepärast ma ei teegi standardmõõtude järgi aluspesu, sest kõik kehad on erinevad. Minu õde oli mu suurimaid katsejäneseid," muheles ta. "Põhiliselt tegin sõbrannadele."

Tagasilööke on olnud väga palju. Siiani on meeles, kuidas ta tegi oma esimese imetamisrinnahoidja, mis kliendile absoluutselt ei sobinud. "Aga sellest kogemusest ma õppisin väga palju."

Absoluutselt igast materjalist on võimalik pesu teha. "Sõltub, mis materjali sa kanda tahad," tõi Šabunja välja. "Kindlasti ma ei tee pesu hästi jäigast materjalist ja jäigast pitsist."

Täna on tal nii palju tellimusi, et ooteaeg on paar-kolm kuud. "Ma kogu aeg õmblen, vaba aega polegi," lisas disainer.

Šabunja on teinud ühed meeste bokserid ja sinna see bokserite karjäär jäi. "Tegin need koolituse käigus. Minu suund on ikkagi naiste aluspesu, naiselikkus ja detailid."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Bert Järvet ja Madis Aesma

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