Suvekuuma eest kaitsevad kõige paremini avara lõikega riided

Kiirmoekett H&M teatas hiljuti, et et rekordilised temperatuurid Euroopas sunnivad ettevõtet kohandama oma turunduskalendrit ning pakkuma õhemaid rõivaid müügil pikema aja jooksul.

Disainer Piret Ilvese sõnul peegeldab see kliimamuutuste mõju, kuid samas võib selline lähenemine innustada inimesi lihtsalt rohkem ostma. "Kas ei võiks lihtsalt pikemalt müüa seda sama toodet, mis on juba varasemalt tehtud," küsis ta Raadio 2 hommikuprogrammis.

Ilvese sõnul võib riidepoodides käies jääda mulje, et linaseid rõivaid on palju, kuid tegelikult moodustavad need kiirmoebrändide valikust väikese osa. Näiteks H&M-i tootevalikus on tema sõnul ligi 14 000 toodet, millest umbes 500 on linased.

Ta selgitas, et linase kvaliteet sõltub ka sellest, kuidas kangast on töödeldud ja kas sinna on lisatud sünteetilisi kiude. Töötlemata lina peab Ilves üheks parimaks suvematerjaliks. "Kõige paremad linased riided on need, mida on hästi palju pestud ja kantud," ütles ta.

Ilvese sõnul tuleks kuumade ilmade puhul eelistada avara lõikega rõivaid, mis lasevad õhul liikuda ja aitavad kehal jahtuda. Materjalidest soovitab ta eelkõige lina, puuvilla, viskoosi ja lüotselli, kuid lisas, et ka avaralõikeline sünteetiline rõivas võib olla mugavam kui liibuv sünteetiline riietus.

Samuti soovitab ta vältida tumedaid rõivaid, sest need neelavad päikesekiirgust. Trendivärvid ei tohiks tema hinnangul olla kuumaga riietumisel peamine valikukriteerium. "Rõivaste esmane funktsioon on ikkagi meie keha kaitsta," rõhutas ta.