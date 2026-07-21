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Agent M solist Merili Varik: me ei välista bändi naasmist lavale

Raadio 2
Foto: R2/Helle Rudi
Raadio 2

Alternatiivrokibändi Agent M solist Merili Varik rääkis saates "R2 Hommik!", et talle tuli bändi tohutu menu suure üllatusena ja tõdes, et nad pole veel otsusele jõudnud, kas bänd võiks taas kokku tulla. Variku sõnul tuli neil omal ajal üks hitt teise järel.

"Üks mu kodu asub Hispaanias. Kunagi elasin hästi pikalt Barcelonas, peale esimese lapse sündi otsustasin Eestisse kolida. Nüüd läheb see laps juba kooli ja enam ei saa nii tihedalt Hispaanias olla, aga igal võimalusel käin seal," tõdes lauljanna Merili Varik, kes oli pikka aega alternatiivrokibändi Agent M solist.

Esialgu tõmbas teda just Barcelona linn. "Olin laps, kui vaatasin televiisorist olümpiamänge ja vahepeal näitas kaadreid linnast. Gaudi majad olid nagu piparkoogimajad ja nende nägemine jäigi mul kinnisideeks. 2005. aastal läksin esimest korda Hispaaniasse ja mu süda jäi sinna."

Agent M omaaegset hitti kasutas uuel hooajal "Padjaklubi" sari. "See oli ikka väga suur üllatus ja täiesti ootamatu. Marten Vill, kes on lugude autor ja bändi kitarrist, kirjutas mulle, et Ergo Kuld võttis temaga ühendust ja küsis, kas võib lugusid kasutada, aga seda, mis järgnes, ei osanud ma oodata. Lugu sai sotsiaalmeedias kiiresti väga populaarseks," meenutas Varik.

Villiga sai Varik omal ajal tuttavaks ühiste sõprade kaudu. "Meil kohe sobis. Hakkasime Marteni pisikeses kööktoas proovima ja lugusid tegema ja siis hakkas asju juhtuma. Meil oli kaks lugu valmis, kui Martenile kirjutas Mait Vaik, et tulge soojendage. Läks kiireks lugude tegemiseks. Kolm-neli kuud olime tegutsenud, kui juba soojendasime Sõpruse Puiestee bändi," tõdes Varik. "Üks hitt tuli toona teise järgi. Tegime seda muusikat, sest meil oli lihtsalt nii lahe, ma tahtsin laulda. Siis tulid muud asjad vahele ja bändi tegemisse tuli paus."

2022. aastal kolis Varik püsivalt Eestisse. Muusikaga tegeleb Varik siiani ja teda näeb praegu aeg-ajalt Sõpruse Puiesteega laval. "Noorena olin ma hirmus arglik. Esimesel kontserdil oli mul süda maha ja mul oli nii halb olla, et mõtlesin, ma lähen ära, ma ei lähe elu sees sinna lavale. Ma tõesti kartsin lavale minna. 20 aastat hiljem läheb vabamalt, kuigi närv on ikka sees."

Variku sõnul on nad arutanud, et Agent M võiks taas kokku tulla, aga midagi konkreetset veel otsustatud ei ole.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Helle Rudi ja Jüri Muttika

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