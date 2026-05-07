Allan Vainola: uuele plaadile on kokku pandud kogu bändi positiivne essents

Kitarrist ja laulja Allan Vainola rääkis "Terevisioonis", et Sõpruse puiestee uuele plaadile "Paneelide puhtus ja ilu" on kokku pandud kogu essents, mis bändil on positiivset. Muusik Mait Vaigu sõnul on plaadi helikeel helgem ja õhulisem, aga ega nad inimestena väga palju muutunud pole.

"Plaadi "Paneelide puhtus ja ilu" valmimine algas juba paar aastat tagasi," meenutas Sõpruse Puiestee kitarrist ja laulja Allan Vainola.

"Pealkiri seostub otseselt paneelmajadega. Sõpruse puiestee on Mustamäel, kus ongi paneelid ja betoon," selgitas muusik Mait Vaik. "See on natuke irooniline pealkiri, aga see keskkond inspireerib. Sõpruse puiestee üldiselt üle Eesti ja ka üle endise Nõukogude Liidu kui tänav asub enamasti paneelide keskkonnas."

Plaat on Vaigu sõnul väga värske helikeelega ja helgem ning natuke õhulisem kui tavaliselt.

"See on indie-stiilis muusika, aga teadliku Eesti vaibiga," nentis Vainola.

"Meie bänd on pika ajalooga ja pigem on keeruline kuulajatele juba tuttavat stiili mitte teha. Põhjust ja soovi on ikka teha vana head Sõpruse puiesteed, sest kõik toimib," tõi Vainola välja.

"Järelikult me inimestena väga ei muutu," lisas Vaik.

Vainola sõnul on sellele plaadile kokku pandud kogu Sõpruse puiestee essents, mis bändil on positiivset. "Meil oligi teadlik plaan teha duettide plaat ja kaasata Merili Varikut rohkem, pooled laulud on tema lauldud," nentis Vainola.

Albumi teemadeks on linn ja maa. "On kolm varianti. Kas jääda linna ja elada nii nagu on elatud või siis minna kuskile väikelinna või siis üldse maale," sõnas Vainola.

"Kuidagi nii on jah kujunenud, see päris plaanis meil ei olnud," muheles Vaik.

