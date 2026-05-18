Ukrainas algasid Ilmar Raagi põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted

Eesti Telefilmi (ERR) ja Go3 eestvedamisel algasid Ukrainas uue kodumaise põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted. Erinevaid aastakümneid ja riike põimiv lugu võetakse üles Kiievis, Lvivis ja Tallinnas. Sarja režissöör on Ilmar Raag.

Režissöör Ilmar Raagi käe all valmiv "Tüdruk Tallinnast" on müstiliste elementidega põnevussari, mis hargneb kahe erineva aja, 1990. aastate alguse ja tänapäeva, vahel. Eestist alguse saav lugu jõuab niite pidi Ukrainasse, liikudes edasi-tagasi nii ajas kui ka ruumis.

Kui pärast tormi leitakse Eesti metsast noore naise säilmed, selgub, et ta on tapetud 1990. aastate alguses ning aastakümneteks unustusse jäänud. Juhtumit asub uurima uurija Anna Petersen, teadmata, et see viib ta üle riigipiiride ning sügavale aega, mil seadused alles kujunesid ja inimelu väärtus oli habras. Stsenaariumi autorid on Serhii Okhaltujev, Olesya Lukyanenko ja Iryna Zhygaljuk.

Sarja režissööri Ilmar Raagi jaoks on "Tüdruk Tallinnast" eriline juba seetõttu, et suurem osa materjalist filmitakse Kiievis.

"Ja seda kogu vene impeeriumi kiuste. Seejuures ei räägi me sõjast, vaid armastusest läbi ühe kuriteo uurimise. See on samuti omamoodi statement. Me ei unusta seda, et hoolimata sõjast peab alles jääma inimlikkus. Mulle on väga põnev töötada ukraina stsenaristide looga, mis ühendab hästi nii Eesti kui ka Ukraina lähiaja ajaloo. Ja kui mind seni on miski hämmastanud, siis on see ukraina filmiprofessionaalide pühendumus ja kõrge tase."

"Tüdruk Tallinnast" on rahvusvaheline suurprojekt, mille võttepaikadeks on Eesti ja Ukraina. Võtted algasid 15. mail Ukrainas ja lõppevad juuli keskpaigas Tallinnas. Sari valmib Eesti Telefilmi (ERR) ja Go3 televisiooni koostöös.

Sarja peatootja on Zolba Productions (produtsent Jevgeni Supin), kaastootjateks on Ukraina tootmisettevõte Film.UA (produtsent Kateryna Vyshnevska, "Moloch") ning Bulgaaria tootmisettevõte Agitprop (produtsent Martichka Bozhilova, "Operation Sabre").

Projekti partneriteks on Bulgaaria telekanal Nova ja rahvusvaheline levitaja Viaplay. Sarja on toetanud Creative Europe MEDIA, Bulgarian National Film Center, Eesti kultuuriministeerium ja Eesti Filmi Instituut.

"Tüdruk Tallinnast" esilinastub 2027. aasta alguses.