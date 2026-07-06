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Uue kodumaise põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted jätkuvad Eestis

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Sarja "Tüdruk Tallinnast" võtted Ukrainas Autor/allikas: Daryna Mishchuk
Tele

Juunis lõppesid Ukrainas Eesti Telefilmi (ERR) ja Go3 koostöös valmiva sarja "Tüdruk Tallinnast" võtted. Põnevussarja võtetega jätkatakse 6. juulist Eestis.

Kahes erinevas ajas, 1990. aastate alguses ja tänapäevas toimuv põnevussari "Tüdruk Tallinnast" jätkab võtetega sellest nädalast Eestis. Peamiselt Tallinna erinevates paikades toimuv võtteperiood toob Eestisse kogu rahvusvahelise võttemeeskonna, kellega sarja Ukrainas alustati.

Sarja režissöör on Ilmar Raag ja stsenaariumi autorid Serhii Okhaltujev, Olesya Lukyanenko ja Iryna Zhygaljuk. Rahvusvaheline on ka kaasategev näitlejate ansambel - peategelasi kehastavad Laura Peterson Eestist, Oleksander Kobzar ja Oleksander Hrekov Ukrainast ning Velina Georgieva Bulgaariast. Eesti näitlejatest on läbi võtteperioodi kaasatud Tõnu Oja, Piret Kalda ja Jonathan Peterson, kõrvalosades teevad Eesti võtteperioodil kaasa veel mitmed teised.

Sarja "Tüdruk Tallinnast" võtted Ukrainas Autor/allikas: Daryna Mishchuk

"Tüdruk Tallinnast" sisuliin käivitub Eestis, kui pärast tormi leitakse metsast noore naise säilmed. Selgub, et ta on tapetud 1990. aastate alguses ning aastakümneteks unustusse jäänud. Juhtumit asub uurima uurija Anna Petersen (Laura Peterson), teadmata, et see viib ta üle riigipiiride ning sügavale aega, mil seadused alles kujunesid ja inimelu väärtus oli habras.  

Sarja võtted algasid 15. mail Ukrainas ja lõppevad 15. juulil Tallinnas.

"Tüdruk Tallinnast" valmib Eesti Telefilmi (ERR) ja Go3 televisiooni koostöös. Sarja peatootja on Zolba Productions (produtsent Jevgeni Supin), kaastootjateks on Ukraina tootmisettevõte Film.UA (produtsent Kateryna Vyshnevska, "Moloch") ning Bulgaaria tootmisettevõte Agitprop (produtsent Martichka Bozhilova, "Operation Sabre").

Projekti partneriteks on Bulgaaria telekanal Nova ja rahvusvaheline levitaja Viaplay Content Distribution. Sarja on toetanud Creative Europe MEDIA, Bulgarian National Film Center, Eesti kultuuriministeerium ja Eesti Filmi Instituut.

"Tüdruk Tallinnast" esilinastub 2027. aasta alguses.

Sarja "Tüdruk Tallinnast" võtted Ukrainas Autor/allikas: Daryna Mishchuk

Toimetaja: Annika Remmel

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