Malefestivali korraldaja: maletajate pere on kirju nagu issanda loomaaed

Malefestivali ja turniiride korraldaja Urmas Randma rääkis "Vikerhommikus", et males on aegade jooksul läbi löönud pigem vaesemate riikide mängijad. Randma sõnul on maletajate pere nagu issanda loomaaed ja kui kaks huvitavat persooni mängima satuvad, on see nagu parim teatrietendus.

"TalTech on juba praegu Euroopa üks parimaid maleülikoole. Ühelgi teisel ülikoolil Euroopas nii suurt maleturniiri ei ole. Tallinna malefestivalil osales 16 riiki ja 15 suurmeistrit mängis, see on väga kõva sõna," ütles Tallinna malefestivali peakorraldaja Urmas Randma.

Lisaks kasvatab TalTech hoolsalt järelkasvu. "Ülikooli juhtivad õppejõud on ise malefanaatikud ja nüüd on tööle saadud ka malering," lisas Randma.

Male on huvitaval kombel läbi aegade olnud populaarne neis riikides, kus inimeste sissetulekud pole suured. "Täpselt nagu jalgpallgi. Kui lastel pole midagi teha ja midagi muud pole kättesaadav, siis malenupud ikka on. India ja Hiina mängijad on praegu maailma tipud. Ameerikasse emigreeruvad mängijad teistest riikidest ja seepärast on ka USA nii tugev," tõdes Randma.

Eelmine kord võitis Usbekistan meeste maleolümpia. "Males on läbi aegade ilma teinud vaesemate riikide mängijad. Vanad mängijad on treeneri rolli üle võtnud ja lapsed muudkui mängivad. Kui kandepind on nii lai, siis tuleb ka palju häid mängijaid," nentis Randma.

"Maletajate pere on nagu issanda loomaaed, iga inimene on isemoodi. Kui kaks eriti huvitavat persooni kokku satuvad, nagu näiteks Ülo Tuulik ja Raul Rebane, siis see on nagu parim teatrietendus," tõi Randma välja.

Päris paljud maailma male suurmeistrid mängivad pokkerit. "Males teenivad hästi võib-olla 25–30 maailma parimat mängijat, teised mängijad katsuvad ots otsaga kokku tulla. Turniiridel käimine on ju ka kulukas. Malega rikkaks küll ei saa," selgitas Randma. "Ka pokkeris teenib ju koorekiht."

"Meil on endal äge MTÜ Treeningpartner Pühajärve Maleklubi ja Tallinnas Suur-Karja tänaval kohvikus C'est La Vie on meil nupud ja lauad kogu aeg olemas, kes tahab, minge mängima. Meie klubi liikmeteks on Pääru Oja, Raigo Uukkivi, Raul Rebane, Mart Tarmak, Kaupo Kruusiauk. Meie klubi lipulaev on Merike Rõtova. Eesti naised tulid eelmisel aastal veteranide MM-il maailmameistriks," sõnas Randma.

Paljud on Randmalt küsinud, miks ta maleturniiride korraldamisega tegeleb. "Mul on malemaailmas tekkinud nii head sidemed, siis annad kodumaale või maailmale sel moel midagi tagasi, kui kasutad ära need võimalused, mis sul on tekkinud. Ega see töö meelakkumine pole, sest vastutus on nii suur," ütles Randma. "Kui sul välismaalt tuleb 38 mängijat ja igaühel on oma küsimused, siis telefon heliseb ikka pidevalt, aga samas on see nii huvitav seltskond, mis rikastab ka jälle. Male on maailma kõige ilusam mäng. Kes male on selgeks saanud, see mängiks hommikust õhtuni."