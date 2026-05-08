Algasid spioonidraama "Reetur" viimase hooaja võtted

"Reeturi" kolmas hooaeg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Elisa ja Eesti Telefilmi koostöös valmiv spioonidraama "Reetur" naaseb neljanda ja viimase hooajaga, kus Alfred Vindi saaga saab oma kauaoodatud lõpu. Elisa ja Eesti Telefilmi koostöös valmiva spioonidraama viimase hooaja võtteperiood on alanud, esilinastus toimub juba selle aasta Pimedate Ööde filmifestivali raames. Sari jõuab ka ETV ekraanile.

Sarja keskmes on Alfred Vint – mees, kelle valikud on viinud ta Eesti riigi, liitlaste ja vaenlaste huviorbiiti. Viimases hooajas ei ole küsimus enam ainult selles, kas Vint jääb süüdi või pääseb karistusest. Küsimus on selles, kas reetur saab veel kord kellelegi kasulik olla – ja kas sellises mängus on üldse võimalik võita.

"Reeturi" viimane hooaeg viib vaataja taas rahvusvahelise luuremängu keskmesse. Alfred ja Heli Vint pääsevad napilt palgamõrvari kuulist, ent see ei päästa neid vanglast. Mõlemaid süüdistatakse riigireetmises ning Alfred peab pareerima süüdistusi, mida jagub tema vastu nii Eesti kui ka välisriikide ametkondadel. Alfred Vindi rollis jätkab Tambet Tuisk, kes on rolli eest pälvinud Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel ka parima sarjanäitleja tiitli.

"Reetur" on läbi hooaegade avanud spioonimaailma Eesti vaatajale haruldaselt lähedalt, sidudes isikliku reetmise, riikliku julgeoleku ja rahvusvahelise luuremängu pingeliseks draamaks. Neljas hooaeg viib selle loo vältimatu lõpuni.

""Reetur" oli ERR-i ja Elisa nüüdseks juba pika ja viljaka koostöö esimene suure mastaabiga sari," sõnas ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru, kelle sõnul ei tähenda "Reeturi" loo viimane hooaeg kindlasti koostööprojektide lõppu. "Pigem tõotab see hooaeg tulla veelgi jõulisem ja põnevam."

"Reetur" on Elisa ja ERR-i koostöös valmiv originaalsari, mis on pälvinud tähelepanu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Sari on toonud ekraanile Eesti lähiajaloo ja julgeolekumaailma varjatud kihid, kus lojaalsus, hirm, ambitsioon ja ellujäämisinstinkt põrkuvad pidevalt riiklike huvidega.

Telesari "Reetur" Autor/allikas: Elisa

