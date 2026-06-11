Tarmo Tiisler: kaifin mängudeks valmistumist iga turniiriga aina rohkem

Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson on järgmised 39 päeva jalgpallikommentaatorid. Esimest korda saavad nad sõna neljapäeva õhtul, kui MM avatakse Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kohtumisega, mille ülekanne algab ETV-s 21:35.

Küll aga Tiisleri sõnul on varasemaga võrreldes vähem mänge, mida kommenteerida. "Kui on meie kanalis olnud täisturniir, siis on mänge olnud üle 20, aga seekord tuleb minul 11," rääkis Tiisler.

Ka Jürgensoni kommenteerida on 11 mängu, aga endise jalgpalluri jaoks on see rekord. Ühtlasi tähistab Jürgenson kümnendat aastat spordikommentaatori rollis. Tiisler ja Jürgenson kommenteerivad koos ka 19. juulil toimuvat finaali.

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Tegu on läbi aegade suurima MM-iga, kus osaleb harjumuspärase 32 asemel 48 riiki. "See on FIFA uuendus selleks turniiriks sooviga kaasata suuremat osa maailmast. Seega saada võib-olla ka rohkem raha sisse. Tõsi küll, ma olen kuulnud ka teooriat, et see laiendamine tuli sooviga saada kindlalt peale Hiina ja ka India, sealsed suured turud, aga neid taas kord turniiril ei ole. Tegelikult keegi ei kujuta ette, mis see endast kujutama hakkab, kui on nii suur turniir. Isegi, kui USA, Mehhiko ja Kanada ajavööndid kõrvale jätta," selgitas Tiisler.

"Tänavune MM on hoomamatu suurusega. See ei tee mulle muret, aga see on huvitav, kuidas ma sellega kaasas suudan olla," lisas ta.

Jürgensoni sõnul osalevate koondiste arv kommentaatori elu absoluutselt ei mõjuta. "Mul on endiselt kindel rutiin, üks mäng päeva lõpus. Ettevalmistust mänguks ei mõjuta see, kas seal on 48 või 32 koondist. Teatud protseduurid, mis ma teen, tulenevad sellest, et ma 20 aastat mängisin profijalgpalli. Seal kujunes ka välja mängupäevarutiin. Ärkad, teed väikese jalutuskäigu. Tegelikult olen selle nüüd toonud kommentaatorimaailma ka," rääkis ta.

"Kindlal hetkel teen kõnnaku. Et ma üleküllust ei saaks, siis eraldan päevast kindlad tunnid, kus ma loen, uurin, vaatan, vestlen Tarmoga ja siis juba mängule, millele järgnevad maha rahunemise rutiinid. Kommenteerimise päev on minu jaoks pidupäev," lisas ta.

Tarmo Tiisleri ettevalmistuse hulka kuulub ka n-ö "põhjade tegemine". "Kas just iga mängija kohta, aga tõenäolise alg 11 pluss siis veel seitsme või kaheksa mängija kohta kirjutan viimastest mängudest ilusti lahti mingeid huvitavaid fakte. Näiteks, et LAV-i mängija, aga ei ole seal riigis sündinud. Need ei olegi alati numbrid, kui need numbrid ei ole just eriliselt huvitavad."

Jürgensoni sõnul on tänapäeval tehisaru kommentaatorite elu lihtsamaks teinud. "Lööd sinna sisse, et leia mulle mõni huvitav fakt mõne mängija kohta sellest meeskonnast. Üldjuhul faktilisi asju ikka usaldan," märkis ta.

"Minu jaoks eeltöö mängu päeval läheb iga turniiriga aina tähenduslikumaks. Ma kaifin järjest rohkem seda eeltööd. Mitte, et ma mängu ei kaifiks, aga sinna mängu sisse minemine on eriline mõnu. ChatGPT-d mina mängijate kohta ei kasuta, mulle meeldib ise mingid kohad läbi nokkida. Samas ma palun ChatGPT-l teha kokkuvõtte, näiteks, Mehhiko hommikutest ajalehtedest."

Kui Tiisler on peakommentaator, siis Jürgenson on abikommentaator. "Siin on sellised kirjutamata reeglid, kuidas see jalgpallikommentaar ülekande ajal käib. Meil on see kuidagi loomulikult toimunud. Sellest, mis hetkel väljakul toimub, räägib ikkagi Tarmo. Mina pikin sinna asja vahele."

"See on üliäge tunne, kui sul on kõrval abikommentaator, kellega sa hingadki samas rütmis. Nagu mul on kõrval väga toredad laskesuusa-kommentaatorid, siis samamoodi on Markus Jürgensoniga teha ülekandeid väga palju parem kui üksinda. Tunned, et see pingpong käib, see töötab ja sa saad aru, et see töötab."

Kogenud kommentaatorid ennustasid ka MM-i võitjat. "Ma tean, et Tarmo hoiab pöialt Inglismaale. Mina samamoodi tegelikult ja lootus on selles mõttes laes, et inglasi ei peeta tegelikult suurfavoriidiks seekord. Aga ma arvan, et Argentiina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania on need peamised kahtlusalused," sõnas Jürgenson.

"Minult küsiti minu unelmate finaali. See oleks Inglismaa ja Brasiilia vaheline mäng. Ma kardan, et sinna ei jõua kumbki ja lõpuks tuleb Saksamaa. Unelmate finaal on ta igal juhul," lisas Tiisler.