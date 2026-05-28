Nukitsa auhinna laureaat Martin Veisman: pilt võiks aidata küsimusi küsida

Nukitsa auhinna võitnud lasteraamatu "Osav aju" illustraator Martin Veisman rääkis saates "R2 Päev", et tal läks raamatu illustreerimisega väga kaua aega, sest tundis suurt vastutust Jaan Aru kirjutatud selge ja lihtsa teksti ees. Veismani sõnul soovis ta teha pildid, mis mingeid küsimusi juurde küsida aitavad.

"Tegemist on raamatuga, mis räägib lastele lihtsas ja selges keeles, kuidas oma aju targasti kasutada. Miks on uni vajalik, kuidas harjutamine teeb meistriks, räägib nutiröövlitest, toitumisest. Üritasin raamatule teha ka sellised pildid, mis seda kõike mõtestada või mingeid küsimusi juurde küsida aitavad. Jaan Arul on suurepärane oskus keerulisi asju väga selgelt seletada. Hea meel, et võitis populaarteaduslik raamat, mida Eestis pole liiga palju välja antud," ütles Nukitsa konkursil parima raamatu auhinna võitnud "Osav aju" illustraator Martin Veisman.

Veismani sõnul oli tema rolliks anda raamatule ka visuaalselt lasteraamatulikku meeleolu. "Kombinatsioon töötas, sest konkursi žürii on lapsed. See tähendab meile palju," tõdes illustraator.

Nukitsa konkursi küsitlused tehakse üle Eesti asuvates raamatukogudes. "Ka kõige väiksemates ja sealt on info kokku saadud. Meie Jaaniga raamatule eraldi turunduskampaaniat pole teinud. Võit tuli meile väga laheda üllatusena," nentis Veisman.

Koos Jaan Aruga on Veisman teinud kaks raamatut. Aasta lõpus tuli välja ka raamat "Ajuvabadus", mis räägib tehisarust. "Meie koostöö sai alguse nii, et Jaan ütles, et mul on tekst, mille ma tahaksin raamatuks vormistada ja kas ma oleksin nõus illustreerima. Raamatuga "Osav aju" läks mul eriti kaua. Arvasin, et saan paari kuuga hakkama, aga mul läks üle poole aasta."

Veismani tütar käib 1. klassis ja alguses polnud ta raamatust eriti huvitatud. "Tema huvi tekkis siis, kui raamatukogust talle seda raamatut soovitati ja kui ta kuulis, et tema kaks klassivenda seda raamatut loevad," muheles Veisman.

Illustreerimine on Veismani sõnul pikk ja keerukas protsess. "Hakkasin katsetama nende kohtadega, mis mind ennast kuidagi kõnetasid või tekitasid peas pildi. Mingil hetkel jooksin jälle kokku, panin kõrvale, proovisin midagi muud. Pilt võiks olla teksti ja mõtte link, pilt ei tohiks kõike ära öelda, vaid võiks tuua tähelepanu tekstile ja tekstist saad selle sisu. Siis saad võib-olla ka pildist paremini aru. Tundsin vastutust Jaani selguse üle, tahtsin, et pildid oleksid lihtsad ja lõbusad, aga ei võtaks kogu tähelepanu ära," selgitas Veisman.