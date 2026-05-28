Estoniast lahkuv Anna Roberta: samm rahvusvahelisele lavale on hirmutav

Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta rääkis "Ringvaates", et samm rahvusvahelisele lavale on hirmutav, aga Estoniast lahkumise põhjuseks on, et ta tahaks teha koostööd maailmakuulsate koreograafidega. Roberta sõnul läheb ta Saksamaale üheaastase lepinguga ja ta võeti truppi teiseks solistiks.

Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast, et liituda Saksamaa balletikompanii Semperoper Ballet Dresdeniga. "Samm rahvusvahelisele lavale on hirmutav ja ta pole traditsiooniliselt kõigi karjäärimudelis, aga kui võimalus tuleb, siis pidi sellest kinni võtma," sõnas Roberta. "Aga see pakkumine pani närvi kõditama küll, kui ma ütlesin neile, et jah, ma olen nõus nende juurde tulema,"

Roberta võttis osa katsetest, kus osales 140 tantsijat üle maailma. "Meid pandi saali, tehti trenni, vaadati üle ja nii palju kui mina tean, siis praegusel hetkel olen ainuke, kes sai lepingu. Eesti balleti hea tase on ka rahvusvahelise balleti hea tase, seda on uhke öelda, et Eesti tipud on võimelised olema maailma tipud."

Leping on Robertal üheks aastaks. "Sina õpid kompaniid tundma ja kompanii sind. Võib-olla on tõesti nii et sa lähed sinna, astud uksest sisse ja esimesel päeval saad aru, et mulle siin ei sobi, need inimesed ei meeldi, direktor ei meeldi, garderoobid ei meeldi, ilm ei meeldi ja siis sa saad esimese aasta jooksul tulla natuke kiiremini ära," selgitas Roberta.

"Ma loodan, et Estonia võtab mu siis tagasi, et mu koduteater ust mu nina ees kinni ei pane. Ma üritan leida Estoniaga ka koostöövõimalusi, et ma ei jäta Eesti publikut täitsa maha."

Roberta sõnul on ta saanud õnnitlusi ja kõik baleriinid on uhked selle üle, et nende balletikoolist välja kasvanud tantsijatel on nii hea tase ja neid tunnustatakse rahvusvaheliselt. "See on ka Estoniale võimalus end rahvusvaheliselt näidata. Aga on öeldud ka seda, et kui halvasti läheb, siis tule tagasi," muheles Roberta.

Roberta tõi välja, et selle kompanii puhul huvitas teda eriti nende kaasaegne repertuaar. "Sellised maailmakuulsad nimed nagu Akram Khan, Kylián, Eestis nendega koostööd saada on raske, rahakotid ei ole nii sügavad. Lähen seda ka avastama."

"Mind võeti sinna teiseks solistiks. On veel võimalus olla esimene solist ja esitantsija. Nii et mul on veel, kuhu areneda. Olen esimese solisti ja esitantsijaga ka juba kohtunud, nad on väga inspireerivad inimesed. Ma pean hakkama ikkagi pingutama ja see on kõige parem tunne, mis võib ühel tantsijal olla," sõnas Roberta. "Ma heameelega tantsiksin seal, kus on rollid, mida ma tahan tantsida."

Estoniast lahkub ta enda sõnul sellepärast, et ta tahab teha midagi uut ja põnevat, maailmakuulsat ja klassikalist. "Aga ma heameelega jõuaksin ringiga Estoniasse tagasi."

Roberta on praegu 27-aastane. "Mul lõpeb 9. hooaeg, ma olen 20-aastase karjääri keskel. See võiks olla aeg, kus tantsija on nii füüsiliselt kui emotsionaalselt arenenud ja ma loodan, et äkki ma olen," muheles esitantsija.