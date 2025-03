Anna Roberta balletist "Sisalik": publik peab lubama end kaasa viia

Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta tõdes "Terevisioonis", et Lepo Sumera muusika balletis "Sisalik" paneb tantsija väga tõsiselt proovile, kuid annab publikule vaimustava elamuse, kui vaataja laseb end kaasa viia. "Sisaliku" koreograaf-lavastaja Marina Kesleri sõnul on ta inimhingede kirurg, sest kõige rohkem huvitavad teda just inimsuhted.

Peaosatäitjat kehastab balletis "Sisalik" rahvusballeti esitantsija Anna Roberta. ""Sisaliku" lugu on kahetahuline ja jookseb paralleelselt kahes maailmas, kus on sisalik ja teda mängiv Tiina. Lugu räägib sellest, et vaese Tiina elu kukub kokku ja selle loo kõige inimlikum osa ongi armastus, pühendumus ja see, kuidas pühenduda oma tööle, iseendale ja jääda sellele samal ajal truuks, kui võib-olla elus ei lähe kõige paremini. Mis valikuid me elus teeme ja kuidas need kajavad edasi. Iga valik, mida me hetkes teeme, mõjutab ju kõike, mis tulevikus tuleb," selgitas Anna Roberta.

Esitantsija tõi välja, et Lepo Sumera muusika paneb tantsija tohutult proovile.

"Sumera on ise öelnud, et ta ei otsi oma muusikas niivõrd harmooniat, kui just kaost ja abstraktsust, mis on väga ilus, aga selle peale lavastada ja tantsida oli alguses ikka väga-väga keeruline ja ausalt öeldes ma siiamaani laval loen kõva häälega, eriti kui on laval rühmad. Selleks et 20 inimest kõik samal ajal liiguksid, pidime helis otsima mingisuguseid hetki, kus lugeda mingisuguseid kulinaid ja kõlinaid, et vot see on nüüd üks," muheles Roberta. "Marina on meile kõva häälega saalis ette lugenud."

Ballett "Sisalik" Autor/allikas: Rünno Lahesoo

"Kuulasin seda muusikat, kuidas see mind mõjutas, sellised suured sõjastseenid, seda oli väga huvitav lavastada, muusika ise inspireeris, kõik tuli justkui iseenesest," nentis "Sisaliku" koreograaf-lavastaja Marina Kesler. "Lepo muusika on nii geniaalne, et mulle tundub meie Estonia lava isegi liiga väike tema muusika jaoks. Suursugune muusika tahaks veel suuremat ruumi esitamiseks saada."

Roberta sõnul on vaatajana kindlasti väga huvitav jälgida seda, kuidas Marina on lavastanud selle loo niimoodi, et ei ole draama draama otsa. "Kui terve etendus oleks ainult lõputu tragöödia, siis mingi hetk ta muudab inimese nagu tuimaks, me ei koge seda enam niimoodi. Marina on lavastanud vahestseenid, mis toovad su korra sellest tragöödiast välja ja pärast seda löövad emotsioonid veel kõvemini," ütles Roberta.

"Publikuna on lihtsalt rõõm seda nautida, ei ole vaja suruda ennast, et mida ma pean tundma, vaid lihtsalt lastagi ennast kaasa viia. "Sisalikus" on tõsiseid teemasid, me kajastame sõda ja hullumist ja elude lagunemist, seega ta päris lastelavastus ei ole. Pigem üle 12-aastastele, võib tulla ka kogu perega, aga see nõuab pärast vanemate poolset selgitamist," nentis Roberta.

Kesleri sõnul on ta kõikides oma lavastustes kajastanud inimsuhteid. "See on mulle kõige lähedasem. See ei ole küll lihtne, aga see ongi elu. Ma pigem olen inimhinge kirurg," tõi Kesler välja.