Lavastaja Karl-Andreas Kalmet: kui ostujõudu pole, hakkad lavastama

Endla teatris lavastajadebüüti tegev Karl-Andreas Kalmet rääkis saates "R2 Hommik!", et oma mugavustsoonist tuleb välja tulla ja risk võtta. Kalmeti sõnul pole näitlemine tema jaoks igavaks muutunud, aga kui ostujõudu pole, tuleb lavastama hakata.

"Pärnus igavaks pole läinud, mis on üllatav, sest ma oleksin arvanud, et pealinna järgi tekib mingi igatsus, et pealinnas toimub palju rohkem, seal on rohkem inimesi. Võib-olla on asi selles, et inimene jääb vanemaks ja soove jääb ka vähemaks," muheles näitleja ja lavastaja Karl-Andres Kalmet, kes elab Pärnus 2021. aastast.

Kui Endla teatrist Kalmetile koosseisulise näitleja pakkumine tehti, ei mõelnud ta enda sõnul pikalt. "Mul oli paar rolli külalisena all ja see pakkumine tundus igati loomulik. Teadsin inimesi hästi ja mul on seal head sõbrad."

Nüüd teeb Kalmet Endlas lavastajadebüüdi. "Kui ostujõudu pole, siis hakkad lavastama. Tuleb ju oma mugavustsoonist välja tulla ja midagi proovida, väike risk võtta. Mitte et näitlemine oleks igavaks läinud ja seal mingit riski ei ole, aga tekkis selline võimalus ja ma mõtlesin, et võib-olla seda võimalust enam ei teki ja tuleb sellest kinni võtta," tõdes Kalmet.

Kalmet pole täheldanud väga suurt ja olulist erinevust näitleja- ja lavastajatöös. "Proovi lähed ikkagi. Kuidagi proovid seal hakkama saada ja näitlejatele ülesandeid anda," nentis Kalmet.

Lavastuses "Omadega" astuvad lavale Nils Mattias Steinberg, Meelis Rämmeld, Mauri Liiv ja Indrek Taalmaa. "Tükis on kandval kohal sport, kuid jalgpall on lavastuses eelkõige vahend meeskonna dünaamika ja laiemate teemade lahkamiseks. Üks laiem teema on seal ka sõprus, gäng, meeskond, soov oma pundiga midagi teha, kokku panna, proovida ja võtta mingi risk, see tundub mulle hästi universaalne teema," nentis Kalmet. "Kuna me ise üritame oma ideedest seda kokku panna, siis on põnev ka vaadata, kas tuleb kokku või ei tule. Kui lähed spordiplatsile, siis ju ka kunagi ei tea, kas tuleb võit või kaotus."

"Omadega" esietendub Pärnu Endla teatris 13. juunil.