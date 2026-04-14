Carmen Mikiver: sisimas oleme kõik üksi

Möödunud nädalavahetusel esietendus Endlas Ringo Ramuli lavastus "Rõdul". Näitleja Carmeni Mikiveri sõnul on lavaloo keskne teema üksindus, mis kõiki moel või teisel saadab.

Näitleja Carmen Mikiver rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, kuidas laskus nooruses Mustamäel korterisse lõksu jäädes neljanda korruse aknast mööda vihmaveetoru alla.

Ohtlik olukord tekkis põhikooli ajal, kui ta pidi õhtul hoidma oma nooremat õde. Soov sõpradega aega veeta sai aga kohusetundest võitu.

"Mul oli selles eas kihk kambajõmmidega hängida. Mõtlesin, et käin ruttu ära ja tulen tagasi, enne kui ema koju jõuab," rääkis ta. Pärast õe uinumist suundus ta sõprade juurde.

"Õde magas rahulikult voodis, läksingi siis kaks bussipeatust edasi. Olime neljandal korrusel ja hakkasime alt mööduvaid venelasi narrima. Nemad tulid siis meie ukse taha ja keerasid ukselingi väljaspoolt katki, nii et me ei saanud enam korterist välja," rääkis näitleja.

Korterist pääsemiseks valis ta äärmusliku tee. "Siis ei olnud mul spontaanselt üldse mingit muud mõtet – ei hirmu ega midagi, läksin aknast välja ja tulingi mööda vihmaveetoru alla," selgitas Mikiver.

Vahejuhtumit oli ta ema eest siiani saladuses hoidnud. "Ma loodan, et nüüd, kui ma varsti juba pensionieelik olen, ema enam ei pahanda."

Uus Endla teatri lavastus peegeldab üksindust

Füüsilist ronimist tuleb Mikiveril ette ka Endlas esietendunud lavastuses "Rõdul". Uues tükis mängib Mikiver kokku kaheksat tegelast.

"See on väga huvitav lavastus. Ma arvan, et Endla teatris ei ole varem sellist asja olnud, kus sõna kasutatakse ainult siis, kui on väga vaja ja teisiti ei saa," ütles Mikiver. Sõnaline roll on tal vaid isehakanud ennustajana. "See stseen on tekstipõhine. Ülejäänu on kõik aga visuaalne," selgitas ta, lisades, et näitleja peab ennast kehtestama mõttemängu kaudu.

Lavastus tegeleb inimese üksinduse teemaga. "Lõpuks ongi nii, et sisimas me oleme kõik üksi. Mingid otsused tuleb ikkagi endal vastu võtta, ükskõik kui suur see perekond sul on. Üksi me oleme siia ilma tulnud ja üksi me siit ka läheme," rääkis ta.