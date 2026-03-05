X!

Tambet Tuisk: loomeinimestel on võimu, mida poliitikud kunagi ei saavuta

Ringvaade
Foto: Siim Lõvi
Ringvaade

Näitleja Tambet Tuisk rääkis "Ringvaates", et näitlejad, muusikud ja kunstnikud suhtlevad kõikide ühiskonnagruppidega ja saavad kasutada loomingulisi vahendeid, jõudmaks tulemusteni, kuhu poliitika ei jõua mitte kunagi.

"Meil on loomingulised vahendid, et rääkida mingitest teemadest, mis on väga olulised. Me võtame ette ühe teatava hulga teemadest, mis meie ühiskonda ja tulevikku puudutavad. On selline tunne, et mida aeg edasi, seda rohkem tehakse otsused, mis meid kõiki mõjutavad, nii, et need on väga segased või neid üldse ei kommunikeerita. Tavaliselt nende otsuste arutamise juurde ei pääseta ja võib-olla alles kümnete aastate pärast me saame aru, et see asi on niimoodi," ütles Tambet Tuisk, kes on laval Unibet Arenal toimuval Ene-Liis Semperi kontsert-etendusel "Kus oled sina?".

"See on üks osa sellest, et me kõigest ei räägi, et sa oleksid õhtul seal kohal. Meil on see voli praegu välja öelda, et sel õhtul me teeme teatavaks ühe presidendi kandidaadi," sõnas Tuisk.

Selleks, et omada võimu, ei pea Tuisu sõnul olema inimesel parteilist toetust. "Sul võib olla muu toetus ja see muu toetus on kordades suurem. See on koht, kus loominguliste inimestega, kes tihtilugu ei allu kõikidele struktuuridele, ja kes teevad ise struktuuri, on see võimalus sealt läbi minna. Üks USA president ütles, et hoidke kunstnike ja näitlejate eest, sest nad suhtlevad kõikide ühiskonnagruppidega, ja see on loominguliste inimeste võime nende vahenditega tulla läbi sealt, kust poliitika ei jõua mitte kunagi," tõi Tuisk välja. "See on meie võimalus teha presidendi kandidaat teatavaks ja teda tutvustada. See on üks nendest teemadest, mida me saame praegusel hetkel kasutada."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Grete Lõbu

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

UUS SAADE

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

04.03

Anni Arro: toekas võileib annab hommikul hea stardi

04.03

Galerii: "Meie Bingo!" saates astub esimesena mängu sõpruskond Tartumaalt

04.03

Tõnis Niinemets: solvavat ja üleolevat nalja ma ei tee

14:43

Personaaltreener: käputäie liigutustega saab kodus enamasti keha treenitud

03.03

Saksa eurolaulu žüriiliige Taukar: võidulugu polnud parim, aga on väga hea

08:16

Tõuksiga Portugalist Hispaaniasse sõitev seikleja: eks see hull idee on

01.03

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

03.03

Robert Linna: meestel on ikka üliraske ka sõbrale oma probleeme tunnistada

10:52

Karolin Jürise: välismaal teise eestlase kohtamine teeb südame soojaks

10:01

Koomik Sander Õigus: Eestis naerdakse ka väga süngete teemade üle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo