Tambet Tuisk: loomeinimestel on võimu, mida poliitikud kunagi ei saavuta

"Meil on loomingulised vahendid, et rääkida mingitest teemadest, mis on väga olulised. Me võtame ette ühe teatava hulga teemadest, mis meie ühiskonda ja tulevikku puudutavad. On selline tunne, et mida aeg edasi, seda rohkem tehakse otsused, mis meid kõiki mõjutavad, nii, et need on väga segased või neid üldse ei kommunikeerita. Tavaliselt nende otsuste arutamise juurde ei pääseta ja võib-olla alles kümnete aastate pärast me saame aru, et see asi on niimoodi," ütles Tambet Tuisk, kes on laval Unibet Arenal toimuval Ene-Liis Semperi kontsert-etendusel "Kus oled sina?".

"See on üks osa sellest, et me kõigest ei räägi, et sa oleksid õhtul seal kohal. Meil on see voli praegu välja öelda, et sel õhtul me teeme teatavaks ühe presidendi kandidaadi," sõnas Tuisk.

Selleks, et omada võimu, ei pea Tuisu sõnul olema inimesel parteilist toetust. "Sul võib olla muu toetus ja see muu toetus on kordades suurem. See on koht, kus loominguliste inimestega, kes tihtilugu ei allu kõikidele struktuuridele, ja kes teevad ise struktuuri, on see võimalus sealt läbi minna. Üks USA president ütles, et hoidke kunstnike ja näitlejate eest, sest nad suhtlevad kõikide ühiskonnagruppidega, ja see on loominguliste inimeste võime nende vahenditega tulla läbi sealt, kust poliitika ei jõua mitte kunagi," tõi Tuisk välja. "See on meie võimalus teha presidendi kandidaat teatavaks ja teda tutvustada. See on üks nendest teemadest, mida me saame praegusel hetkel kasutada."