Tambet Tuisk: armukelmide ohvritelt varastatakse tihti ka lootus ja usk

Värske draamasari on Tuisu debüüt režissöörina. "Ma olen näitleja ja näitlejaks jään, mulle meeldib see töö, aga ma olen teinud nii raadios kui ka mujal selliseid asju, mille taha võib panna lavastaja," sõnas ta.

"Armukelmi" idee sai Tuisk ajalehest järjekordset petetud inimese lugu lugedes. "See tekitas minus inimlikku huvi mõlemat poolt pidi: mis on toimunud, mis elusid on elanud need ohvrid, ja teisalt, et mida toimetab see inimene, kes neid asju ette võtab, kes hakkab enda kasu või mille nimel neid toimetama. Ma tahtsin inimlikult aru saada. Ja siis ma sain aru, et siin on mingi lugu," avas ta.

Esialgu sütitas teda idee armukelmi ise kehastada. "Näitlejana mõtlesin, kui lahe oleks sellist tüüpi mängida. Hakkasin seda veeretama, isegi helistasin mõnele režissöörile, hakkasin midagi tegemata vaikselt tausta uurima, aga ühel hetkel sain aru, et mul on juba "Reetur" rollina ees ja pole mõtet ise samasse kohta minna."

Seejärel pakkus ta Levilale, et võiks koostöös stsenaristide Livia Ulmani ja Andris Feldmanisega kuuosalise kuuldemängu teha, kuid kuna projekt oleks väga kalliks osutunud, jäi see pooleli.

"Tegime koostööd stsenaristide Livia Ulmani ja Andris Feldmanis, aga siis see oli veel natukene teistsugune lugu. Saime Levilas aru, et me ei tee seda niimoodi ära, nagu me tahaks, sest see läheb liiga kalliks, ja see jäi.

"Ma olen kogu seda "Armukelmi" projekti enda jaoks usalduse projektiks nimetanud. Ma tänan Levilat usalduse eest, et nad ühel hetkel andisid selle loo vabaks. Kuna mina selle loo tõin, siis nad andsid selle vabaks ja nüüd on see võimalus, et sellest sündis teleseriaal. Heas mõttes võitis sellest ka Levila," kirjeldas Tuisk, kuidas lõpuks teleseriaali tegemiseni jõuti.

Esialgu küll kuuldemängu kokku pannes võttis Tuisk ühendust ajakirjanikega, kes on suhelnud inimestega, kes on armukelmide ohvriks sattunud.

"Mul õnnestus leida erinevate lugudega seoses mõned ohvrid ning tegin nendega intervjuusid, et aru saada. Siis hakkasin otsima kliinilisi psühholooge. Mind on selle projekti juures aidanud kõige rohkem Kariina Laas ja Mari-Liis Mägi, kes mõlemad peegeldasid neid erinevaid inimtüüpe," rääkis ta. "Selle materjaliga andsin stsenaristidele ja hakkasime koos minema. Ja kui me jõudsime teleseriaali juurde, siis Livia ja Andris olid nõud sellest teleseriaali tegema. Niimoodi me selle looga koostööd tegime."

Tuisk avas, et "Armukelm: varastatud lootus" uurib sügavuti, mis juhtub, kui üks inimene tahab teisi oma huvi eesmärgil ära kasutada.

"Mind huvitasid erinevate situatsioonide ja võimaluste nii-öelda lahtikirjutamine, lahtimängimine. Võimalusi on miljoneid, aga need lähevad suhteliselt ühe skeemi alla. /---/ Mingi väikese aja piires hakatakse otsima neid kohti, kus oleme mõjutatavad. Kui me igaüks enda elule mõtleme, siis meil on mingi perioodid, kus – nagu ma ise ütlen –, et laperdan – kas on eraelulisi probleeme, tööalaseid probleeme, tervisega, kõik kokku. Mu tähelepanu on eri kohtades. Kui seal on taga mingisugune igatsus kellegagi jagada midagi, olla koos või lihtsalt kohtuda kellegagi, rääkida ja kui nüüd sinna tühimikku ronib keegi väga targalt sisse, toidab seda, siis on see päris kiire tee."

Sarjas astuvad teiste seas üles näitlejad Märt Avandi, Tiina Tauraite, Mirtel Pohla, Gert Raudsep, Liina Vahtrik, Indrek Sammul, kelle kohta jagus Tuisul vaid kiidusõnu.

"Kuna ma tean "Reeturi" pealt vaadates, mida ma olen kolm hooaega teinud, et see tegemine on väga kiire, siis need peavad olema need näitlejad, kes teavad, kuidas platil kiiresti töötada – me ei saa platsi peal rääkida, et tule siia, valgus on siia pandud, ära siia astu. Me peame olema niivõrd loomingulised, kui see on võimalik ja siis vaatama, kas saame veel kätte midagi lisaks sellele, mis on juba olemas," rääkis Tuisk.

Viidates sarja pealkirjale "Varastatud lootus", tõdes Tuisk, et tihti röövivadki armukelmid oma ohvritelt usu ja lootuse.

"Need käigud, mida peegeldasid ohvrid ja mida peegeldasid ka psühholoogid, on selline, et kõigepealt on sul häbi, et see üldse sinuga juhtus – sa võid sattud isolatsiooni, sa ei taha kellelegi rääkida, jääd ükskikuks. Ühel hetkel sa ei saa sa tööd ka teha, kukud ja kukud, siis on vaimne tervis, seejärel füüsiline tervis, nii see allakäik võib minna. See on tõepoolest varastatud lootus, aga see on see varastatud usk ka. Sa ei usu enam ühtegi inimest, ühtegi võimalikku suhet ja jube raske on täisväärtuslikku elu elada. See on varastatud," nentis ta.

"Varastatud lootus: Armukelm" on ETV eetris laupäeviti kell 21.35.