Kristiina Ehin: loominguline koostöö oma abikaasaga on mulle olnud raske ka

Kristiina Ehin rääkis Vikerraadios, et vahel on tunne, justkui ta oleks sõnalise absoluutse kuulmisega, mis mõnes mõttes on ka suur koorem. Ehini sõnul on ta Silver Sepaga sõbralik paar, kes üksteist hoiavad, aga samas on loominguline koostöö oma abikaasaga olnud talle ka raske.

"Romaan "Südametammede taga", mis ilmus paar aastat tagasi talvel, lõppes sellise peatükiga, kus naispeategelane läheb ära ja temast saab võimu kevadine mineja, nais-Nipernaadi tema hinges, kes tahab tuult tiibadesse ja vabadust hingele, siis sellesama koha pealt, kus see romaan, mis mõnes mõttes ju ka räägib meist, sellised tragikoomilised peategelased selles romaanis oleme me Silveriga, siis meie ühise plaadi "Laena mulle tiivad" avalooks sai lugu "Lähen ja laulan" tundus sujuv ja intrigeeriv," selgitas Kristiina Ehin, miks nende albumi avalooks sai just "Lähen ja laulan".

Loo viisi said nad Ehini sõnul Ungari mustlastelt. "Tunnen meie praeguses ajas, et meil on vaja mustlaste hingevabadust, natuke rohkem laulu ja tantsu ja küsimust endale, kuidas armastada ennast ja teineteist koos kõigi vooruste ja puudustega, kuidas armastada nii, et sinna mahuks hingevabadus. Sest lõppude lõpuks keda me siis armastame, kui see inimene pole enam hingelt vaba," tõdes Ehin. "Albumi paljud lood on alustatud nooruses ja lõpetatud nüüd, teises nooruses".

"Me oleme muidu Silveriga üsna sõbralik paar ja hoiame üksteist, aga selline loominguline koostöö oma abikaasaga on mulle olnud raske ka. Mõnikord seda oma sõnade muutlikku välgatust läbi suruda on olnud päris keeruline, et viiside ja sõnade osas kokkuleppele jõuda. On olnud suur vaimne väljakutse austada, et teisel inimesel su kõrval on oma arvamus. See on olnud teekond. On inimesi, kes on muusikalise absoluutse kuulmisega. Vahetevahel ma tunnen, justkui ma oleksin sõnalise absoluutse kuulmisega või vähemalt poeetilise absoluutse kuulmisega. Mõnes mõttes on see ka suur koorem."

Ehini sõnul teda väga häirib, kui kasutatakse ebatäpset riimi, kui lauseehitus ei ole paigas, kui igapäevakeeles, luules või laulus on võõrsõnad.

"Meil on kahepeale kolm last ja maamaja Läti piiri ääres, kus meie suved on möödunud päikesepaistes ja kajakate kisas. Ja nii ilus ja natuke ka valus on vaadata, kuidas laps, kes alles on ehitanud liivalossi, on äkki gümnasist ja teine, kes on talunukkudega mänginud, on äkki juba abielunaine ja muusikatudeng. Kolmas laps on veel väike," nentis Ehin, kellest ta saab oma laulude loomisel inspiratsiooni. "Alles täiskasvanuna me teame, kuidas koju tagasi igatseda."