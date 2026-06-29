"Ringvaade" naaseb suviste teemadega ETV ekraanile

"Ringvaate" lühike suvepuhkus on peetud ja sellest teisipäevast on saade suviste teemadega ETV ekraanil tagasi.

"Ringvaade suvel" on täis värve ja maitseid ning erilisi inimesi. Kolmel õhtul nädalas vaadatakse otsa kõigele põnevale, mis Eestis ja välismaal toimub.

Suviselt kirju on ka saatejuhtide seltskond, sest lisaks Marko Reikopile ja Grete Lõbule võtavad saatejuhtimise enda hoole alla "Ringvaate" reporterid Hannes Hermaküla, Heleri All ja Jüri Muttika. Täiesti uue tulijana liitub suvise telemagasiniga Debora Saarnak, kes on tuttav ETV spordiuudistest ja -ülekannetest.

"Ringvaade suvel" sisustab vaatajate õhtuid sügiseni teisipäevast neljapäevani kell 21.35. Erandiks on jalgpalli MM-i periood, mil teleaega jagatakse suurturniiriga. Oma püsikoha ETV suvekavas leiab saade alates 21. juulist. Jalgpalli MM-i otsustaval nädalal (13.–19. juuli) on ETV õhtud spordi päralt.

"Ringvaade suvel" alustab 30. juunil kell 21.35. Avanädalal juhib saadet Grete Lõbu.